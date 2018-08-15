Жизни нет: Астрономы не обнаружили в Омега Центавре экзопланет

Глобулярные скопления - большие, компактные, сферические коллекции звезд, вращающихся вокруг Млечного Пути. Омега Центавра расположена в 16 000 световых лет от Земли, что делает ее относительно удобным объектом для изучения NASA. Астрономы Калифорнийского университета выявили, что несмотря на расположение в кластере более 10 миллионов звезд, плотность их расположения не предполагает наличие экзопланет, пригодных для жизни.При этом ученые не исключают возможности расположения в ядре кластера потенциально обитаемых экзопланет. Такую гипотезу выдвинул астрофизик в Отделе наук о Земле Стивен Кейн. По словам исследователя, Омега Центавра может вмещать в себе небольшие планетарные системы наподобие TRAPPIST-1, расположенной от Земли всего в 40 световых года, что существенно облегчает ее изучение.Большее количество светил в Омега Центавре – это красные карлики, небольшие звезды-долгожители, зоны обитания планет которых намного ближе расположены к родному светилу, чем планеты в Солнечной системе, что является еще одним косвенным доказательством невозможности возникновения в этом плотном кластере потенциально обитаемых экзопланет.