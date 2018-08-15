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Жизни нет: Астрономы не обнаружили в Омега Центавре экзопланет
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Жизни нет: Астрономы не обнаружили в Омега Центавре экзопланет

Новое исследование предполагает, что Омега Центавра может быть самым ярким среди плотных коллекций звезд, известных как шаровые скопления, но, вероятно, не содержит пригодных для жизни миров.

Жизни нет: Астрономы не обнаружили в Омега Центавре экзопланет


Глобулярные скопления - большие, компактные, сферические коллекции звезд, вращающихся вокруг Млечного Пути. Омега Центавра расположена в 16 000 световых лет от Земли, что делает ее относительно удобным объектом для изучения NASA. Астрономы Калифорнийского университета выявили, что несмотря на расположение в кластере более 10 миллионов звезд, плотность их расположения не предполагает наличие экзопланет, пригодных для жизни.

При этом ученые не исключают возможности расположения в ядре кластера потенциально обитаемых экзопланет. Такую гипотезу выдвинул астрофизик в Отделе наук о Земле Стивен Кейн. По словам исследователя, Омега Центавра может вмещать в себе небольшие планетарные системы наподобие TRAPPIST-1, расположенной от Земли всего в 40 световых года, что существенно облегчает ее изучение.

Большее количество светил в Омега Центавре – это красные карлики, небольшие звезды-долгожители, зоны обитания планет которых намного ближе расположены к родному светилу, чем планеты в Солнечной системе, что является еще одним косвенным доказательством невозможности возникновения в этом плотном кластере потенциально обитаемых экзопланет.

 
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Наука / Авторские новости
Добавил: Мартынюк Сегодня, 18:37
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