В Турции отдыхающие сняли на камеру взрыв НЛО

На многочисленных роликах, которые регулярно появляются в Интернете, НЛО обычно следуют по своему курсу, быстро или медленно преодолевая только им известный маршрут. Но то, что увидели жители и гости Турции, выходит за рамки привычных видео с непознанными объектами.На кадрах ролика видно, как НЛО выходит из строя и взрывается просто на глазах изумленных очевидцев. Сначала объект просто летит и светится, но потом на высокой скорости происходит сильная световая вспышка и слышен хлопок, похожий на взрыв.Потом НЛО рухнуло на землю, оставив свидетелей происшествия в полном изумлении и шоке. Интернет-пользователи предположили, что это был метеорит, но из-за траектории его движения эта версия была сразу отвергнута. Что это было – беспилотник или дрон пришельцев, а может, космический корабль от инопланетных цивилизаций, пока остается только гадать.