АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Жизни нет: Астрономы не обнаружили в Омега Центавре экзопланет
EUR 75.23 USD 66.38
Курс валют на 16.08.2018

В Турции отдыхающие сняли на камеру взрыв НЛО

В Турции отдыхающие случайно сняли на камеру взрыв таинственного летающего объекта. В Сети вспыхнули бурные дискуссии о том, что это могло быть.

В Турции отдыхающие сняли на камеру взрыв НЛО

На многочисленных роликах, которые регулярно появляются в Интернете, НЛО обычно следуют по своему курсу, быстро или медленно преодолевая только им известный маршрут. Но то, что увидели жители и гости Турции, выходит за рамки привычных видео с непознанными объектами.

На кадрах ролика видно, как НЛО выходит из строя и взрывается просто на глазах изумленных очевидцев. Сначала объект просто летит и светится, но потом на высокой скорости происходит сильная световая вспышка и слышен хлопок, похожий на взрыв.

Потом НЛО рухнуло на землю, оставив свидетелей происшествия в полном изумлении и шоке. Интернет-пользователи предположили, что это был метеорит, но из-за траектории его движения эта версия была сразу отвергнута. Что это было – беспилотник или дрон пришельцев, а может, космический корабль от инопланетных цивилизаций, пока остается только гадать.


 
Добавить в мои источники Я.Нов
В мире
Добавил: Семчишина Ирина Вчера, 23:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Toyota повысила цены для России на авто Camry,
Мальчик-индиго требует построить в Австралии
В Турции отдыхающие сняли на камеру взрыв НЛО
Обнародован тайный доклад Пентагона об НЛО,
Все авторские права на персонажей Эдуарда
Полина Диброва столкнулась с неприятностями на
В глазу британки хирурги нашли контактную линзу
Агния Дитковските и Алексей Чадов до сих пор не
Renault начал экспортировать авто из РФ в Монголию
Актер Майкл Кейн раскрыл секрет финальной сцены
Анджелина Джоли появилась на публике после
Кристина Дерябина использовала Влада Кадони для
Физики смогли ускорить производство минерала,
Валерий Блюменкранц отметил развод с Татой в
Ксения Бородина вместе с семьей вновь отправилась
В пустыне Гоби обнаружен таинственный объект
Участницу телепроекта «Дом-2» Марго Овсянникову
На ультрагорячих экзопланетах вода может
Спутник Proba-2 предоставил снимки частного
Lockheed Martin предоставит ВВС США спутники,
Глюкоза восхитила фанатов стройной фигурой в
София Ротару показала в Instagram трогательное
Светлана Лобода с младшей дочкой попала на
Звезда сериала «Счастливы вместе» Юлия Захарова
На Geekbench появились результаты смартфона
Северный широтный ход получил главного
Представлен новый шлем виртуальной реальности
Олег Газманов показал результаты работы над собой
Сергею Трофимову пришлось объяснять дочери свой
Евгений Плющенко стал партнёром Porsche в РФ и
Просмотреть все новости