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Александра Черно полностью поменяла свое отношение к девушкам с эскортным прошлым

За 14 лет существования телепроект «Дом-2» заметно изменился, ведь если раньше к съемкам не допускали девушек, которые имели эскортное прошлое, то теперь практически все участницы могут похвастаться тем, что зарабатывали продажей собственного тела.

Однако далеко не все согласны соседствовать в периметре с такими персонами и общаться с ними «на равных». Например, к таким людям можно было отнести Александру Черно, которая никогда не скрывала своего презрительного отношения к тому образу жизни, который вели ее коллеги до прихода в периметр.

Александра Черно полностью поменяла свое отношение к девушкам с эскортным прошлым

Но с некоторых пор возлюбленная Иосифа Оганесяна перестала презирать девушек, занимающихся эскортом, и она даже объяснила почему. На своей странице в социальной сети Instagram Саша написала, что с появлением на проекте Анастасии Кочервей, ее жизнь прежней больше не станет.

«Я, конечно, очень не одобряю это женское поведение, ведь для женщины самое важное, это её женская честь и достоинство. Но для себя решила, что осуждать больше никогда не буду. Как говорится «не суди, да не судимым будешь», - отметила Черно.

Александра Черно полностью поменяла свое отношение к девушкам с эскортным прошлым

По ее словам, она настолько прочувствовала глубину Насти, что поняла, насколько такие девушки несчастны. Участница также осознала, что просто так никто бы не пошел продавать свое тело и всему есть свое оправдание.

Стоит отметить, что это далеко не первое прозрение, которое пришло к Саше, ведь после драки Романа Гриценко и Евгения Маслова, она запретила себе поднимать руку на кого-либо и пообещала, что больше никогда не будет решать проблемы с помощью силы.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:38
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