Александра Черно полностью поменяла свое отношение к девушкам с эскортным прошлым

«Я, конечно, очень не одобряю это женское поведение, ведь для женщины самое важное, это её женская честь и достоинство. Но для себя решила, что осуждать больше никогда не буду. Как говорится «не суди, да не судимым будешь», - отметила Черно.

Однако далеко не все согласны соседствовать в периметре с такими персонами и общаться с ними «на равных». Например, к таким людям можно было отнести Александру Черно, которая никогда не скрывала своего презрительного отношения к тому образу жизни, который вели ее коллеги до прихода в периметр.Но с некоторых пор возлюбленная Иосифа Оганесяна перестала презирать девушек, занимающихся эскортом, и она даже объяснила почему. На своей странице в социальной сети Instagram Саша написала, что с появлением на проекте Анастасии Кочервей, ее жизнь прежней больше не станет.По ее словам, она настолько прочувствовала глубину Насти, что поняла, насколько такие девушки несчастны. Участница также осознала, что просто так никто бы не пошел продавать свое тело и всему есть свое оправдание.Стоит отметить, что это далеко не первое прозрение, которое пришло к Саше, ведь после драки Романа Гриценко и Евгения Маслова, она запретила себе поднимать руку на кого-либо и пообещала, что больше никогда не будет решать проблемы с помощью силы.