Американец нашел в своем доме загадочный кокон
Американец нашел в своем доме загадочный кокон, которого он сначала принял за живого монстра. Мужчина рассказал о своей находке в Сети, чем вызвал бурные обсуждения и шквал самых разных версий.
Некий житель США выложил на портале Reddit снимок странного объекта, который свисал с крыши со стороны заднего двора дома. Мужчина рассказал, что нашел это загадочное нечто совершенно неожиданно, как если бы оно появилось вдруг из ниоткуда.
Сначала он подумал, что это какая-то мистика или полтергейст. Но более адекватные интернет-пользователи поспешили опровергнуть паранормальную гипотезу, заявив, что этот кокон - пристанище ночных бабочек особого вида. Точнее речь идет о мотыльках Сондерса, которые строят именно такие сооружения.
В таких коконах развиваются гусеницы, которые примерно за два года становятся мотыльками. Нельзя сказать, что владелец дома обрадовался такому соседству.
Некий житель США выложил на портале Reddit снимок странного объекта, который свисал с крыши со стороны заднего двора дома. Мужчина рассказал, что нашел это загадочное нечто совершенно неожиданно, как если бы оно появилось вдруг из ниоткуда.
Сначала он подумал, что это какая-то мистика или полтергейст. Но более адекватные интернет-пользователи поспешили опровергнуть паранормальную гипотезу, заявив, что этот кокон - пристанище ночных бабочек особого вида. Точнее речь идет о мотыльках Сондерса, которые строят именно такие сооружения.
В таких коконах развиваются гусеницы, которые примерно за два года становятся мотыльками. Нельзя сказать, что владелец дома обрадовался такому соседству.
В мире
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 01:30