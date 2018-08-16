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Американец нашел в своем доме загадочный кокон

Американец нашел в своем доме загадочный кокон, которого он сначала принял за живого монстра. Мужчина рассказал о своей находке в Сети, чем вызвал бурные обсуждения и шквал самых разных версий.

Американец нашел в своем доме загадочный кокон

Некий житель США выложил на портале Reddit снимок странного объекта, который свисал с крыши со стороны заднего двора дома. Мужчина рассказал, что нашел это загадочное нечто совершенно неожиданно, как если бы оно появилось вдруг из ниоткуда.

Сначала он подумал, что это какая-то мистика или полтергейст. Но более адекватные интернет-пользователи поспешили опровергнуть паранормальную гипотезу, заявив, что этот кокон - пристанище ночных бабочек особого вида. Точнее речь идет о мотыльках Сондерса, которые строят именно такие сооружения.

В таких коконах развиваются гусеницы, которые примерно за два года становятся мотыльками. Нельзя сказать, что владелец дома обрадовался такому соседству.

 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 01:30
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