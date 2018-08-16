Американец нашел в своем доме загадочный кокон

Некий житель США выложил на портале Reddit снимок странного объекта, который свисал с крыши со стороны заднего двора дома. Мужчина рассказал, что нашел это загадочное нечто совершенно неожиданно, как если бы оно появилось вдруг из ниоткуда.Сначала он подумал, что это какая-то мистика или полтергейст. Но более адекватные интернет-пользователи поспешили опровергнуть паранормальную гипотезу, заявив, что этот кокон - пристанище ночных бабочек особого вида. Точнее речь идет о мотыльках Сондерса, которые строят именно такие сооружения.В таких коконах развиваются гусеницы, которые примерно за два года становятся мотыльками. Нельзя сказать, что владелец дома обрадовался такому соседству.