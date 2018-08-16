Врачи: Боль в горле может оказаться хламидийным фарингитом

Актуальные исследования позволили установить, что причины заражения хламидийным фарингитом могут быть различны. Взрослые зачастую могут подхватить инфекцию после орального секса, тогда как у детей заражение происходит в результате проникновения хламидий из конъюнктивального мешка глаза.Специалисты пояснили, что данный недуг может проходить в легкой и средней степени тяжести, и даже бессимптомно. Для болезни характерны такие симптомы, как першение в горле, ощущение сухости и общий дискомфорт, сухое покашливание и быстрая усталость голоса.Точно поставить диагноз должен врач-отоларинголог или ЛОР. Он возьмет на анализ мазок с области ротоглотки и после лабораторного исследования может определить инфекцию и назначить необходимое лечение. Обычно терапия хламидийного фарингита включает в себя прием антибиотиков. Главное, чтобы человек своевременно обращался к врачу, что позволит исключить нежелательные последствия затяжных недомоганий.