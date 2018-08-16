Врачи: Боль в горле может оказаться хламидийным фарингитом
Врачи предупреждают, что боль в горле может оказаться симптомом такого опасного заболевания, как хламидийный фарингит.
Актуальные исследования позволили установить, что причины заражения хламидийным фарингитом могут быть различны. Взрослые зачастую могут подхватить инфекцию после орального секса, тогда как у детей заражение происходит в результате проникновения хламидий из конъюнктивального мешка глаза.
Специалисты пояснили, что данный недуг может проходить в легкой и средней степени тяжести, и даже бессимптомно. Для болезни характерны такие симптомы, как першение в горле, ощущение сухости и общий дискомфорт, сухое покашливание и быстрая усталость голоса.
Точно поставить диагноз должен врач-отоларинголог или ЛОР. Он возьмет на анализ мазок с области ротоглотки и после лабораторного исследования может определить инфекцию и назначить необходимое лечение. Обычно терапия хламидийного фарингита включает в себя прием антибиотиков. Главное, чтобы человек своевременно обращался к врачу, что позволит исключить нежелательные последствия затяжных недомоганий.
Актуальные исследования позволили установить, что причины заражения хламидийным фарингитом могут быть различны. Взрослые зачастую могут подхватить инфекцию после орального секса, тогда как у детей заражение происходит в результате проникновения хламидий из конъюнктивального мешка глаза.
Специалисты пояснили, что данный недуг может проходить в легкой и средней степени тяжести, и даже бессимптомно. Для болезни характерны такие симптомы, как першение в горле, ощущение сухости и общий дискомфорт, сухое покашливание и быстрая усталость голоса.
Точно поставить диагноз должен врач-отоларинголог или ЛОР. Он возьмет на анализ мазок с области ротоглотки и после лабораторного исследования может определить инфекцию и назначить необходимое лечение. Обычно терапия хламидийного фарингита включает в себя прием антибиотиков. Главное, чтобы человек своевременно обращался к врачу, что позволит исключить нежелательные последствия затяжных недомоганий.
Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 07:00