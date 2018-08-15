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Обнародован тайный доклад Пентагона об НЛО, пришельцах и аэрокосмических угрозах

В США был обнародован тайный доклад Пентагона, посвященный НЛО, пришельцам и угрозам из космоса. Почти 500 страниц документа содержат детальный анализ информации, собранной в рамках проекта под названием «Расширенная программа идентификации аэрокосмических угроз».

Обнародован тайный доклад Пентагона об НЛО, пришельцах и аэрокосмических угрозах


Проект, закрытый еще в 2011 году, должен был дать оценку возможным угрозам аэрокосмического характера. Причем за потенциальных противников принимались не только другие страны, но и инопланетные расы.

Кроме этого, в документе резюмировались чрезвычайно сложные концепции квантовой механики и ядерных исследований, а также гравитации и термодинамики. На базе этих технологий США планировали добиться мировой гегемонии, хотя экс-сенатор от Демократической партии Гарри Рид убежден, что применение таких инноваций чревато катастрофами глобального масштаба.

В обнародованном докладе имеются сведения о прогрессе, который был достигнут в деле расшифровки инопланетных сигналов. Недавно ведущий исследователь проекта Луис Элизондо признал наличие у Пентагона реальных доказательств существования разумной жизни помимо человечества. По его словам, в районе Лас-Вегасса имеются тайные склады, где хранятся артефакты в виде обломков космических кораблей и останков пришельцев.

 
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Добавил: Семчишина Ирина Вчера, 23:15
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