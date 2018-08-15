Обнародован тайный доклад Пентагона об НЛО, пришельцах и аэрокосмических угрозах

Проект, закрытый еще в 2011 году, должен был дать оценку возможным угрозам аэрокосмического характера. Причем за потенциальных противников принимались не только другие страны, но и инопланетные расы.Кроме этого, в документе резюмировались чрезвычайно сложные концепции квантовой механики и ядерных исследований, а также гравитации и термодинамики. На базе этих технологий США планировали добиться мировой гегемонии, хотя экс-сенатор от Демократической партии Гарри Рид убежден, что применение таких инноваций чревато катастрофами глобального масштаба.В обнародованном докладе имеются сведения о прогрессе, который был достигнут в деле расшифровки инопланетных сигналов. Недавно ведущий исследователь проекта Луис Элизондо признал наличие у Пентагона реальных доказательств существования разумной жизни помимо человечества. По его словам, в районе Лас-Вегасса имеются тайные склады, где хранятся артефакты в виде обломков космических кораблей и останков пришельцев.