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Все авторские права на персонажей Эдуарда Успенского перейдут к его дочерям

При жизни Эдуард Успенский очень внимательно следил, чтобы его персонажи не были использованы в рекламных целях без контракта. Сейчас названы преемники всех прав на произведения писателя, которыми стали его дочери.

Все авторские права на персонажей Эдуарда Успенского перейдут к его дочерям

Все авторские права на использование персонажей Успенского перейдут к его трем дочерям Татьяне, Светлане и Ирине. Этот момент очень важен, поскольку когда литератор был жив, он внимательно следил за тем, чтобы его герои не использовались в рекламных целях без соответствующего договора. В случае, если рекламодатель отказывался решить данный вопрос мирным путем, писатель подавал на него в суд и решение всегда было в его пользу. Последний спор по поводу авторских прав у Эдуарда Николаевича был с киностудией «Союзмультфильм», когда те без разрешения писателя сделали сиквел «Простоквашино», не заплатив Успенскому авторские отчисления.

Литератор подал в суд, и в результате студия перечислила создателю Дяди Федора солидную сумму. Таковыми дела останутся и после кончины Эдуарда Николаевича. После того как через полгода его дочери от двух браков вступят в наследство, все авторские права перейдут к ним.

 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 23:00
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