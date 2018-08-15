Все авторские права на персонажей Эдуарда Успенского перейдут к его дочерям

Все авторские права на использование персонажей Успенского перейдут к его трем дочерям Татьяне, Светлане и Ирине. Этот момент очень важен, поскольку когда литератор был жив, он внимательно следил за тем, чтобы его герои не использовались в рекламных целях без соответствующего договора. В случае, если рекламодатель отказывался решить данный вопрос мирным путем, писатель подавал на него в суд и решение всегда было в его пользу. Последний спор по поводу авторских прав у Эдуарда Николаевича был с киностудией «Союзмультфильм», когда те без разрешения писателя сделали сиквел «Простоквашино», не заплатив Успенскому авторские отчисления.Литератор подал в суд, и в результате студия перечислила создателю Дяди Федора солидную сумму. Таковыми дела останутся и после кончины Эдуарда Николаевича. После того как через полгода его дочери от двух браков вступят в наследство, все авторские права перейдут к ним.