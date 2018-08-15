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В глазу британки хирурги нашли контактную линзу 28-летней давности

Как сообщают в издании BMJ Case Reports, хирурги провели операцию на глазу 42-летней британки, которая обратилась к специалистам из-за опухоли, закрывавшей глаз. Была удалена киста, а помимо этого в тканях врачи обнаружили старую контактную линзу.

В глазу британки хирурги нашли контактную линзу 28-летней давности


Для определения причины появления опухоли хирурги применили МРТ. При сканировании было обнаружено образование величиной в шесть миллиметров. После надреза оказалось, что внутри имеется контактная линза. Изъятие инородного предмета из века было сложным, поскольку линза была хрупкой и специалисты не хотели случайно оставить внутри какие-либо мелкие ее части.

Мать пациентки рассказала о случае, когда ее дочери еще в юном возрасте в глаз угодил волан от бадминтона. Линза из пострадавшего глаза куда-то делась. Скорее всего, что из-за удара она сместилась и застряла под веком на 28 лет. После операции у женщины не было обнаружено каких-либо проблем со зрением вследствие влияния инородного предмета на глазной орган.

 
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Наука
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 22:15
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