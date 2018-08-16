Toyota повысила цены для России на авто Camry, Hilux и Pradо

Цены изменили от 18 000 до 80 000 рублей. В свою очередь цены на пикап Toyota Hilux увеличились меньше, чем у других моделей – на 23 000 – 26 000 рублей. Теперь базовую версию приобрести можно за 2 725 000 рублей. Версия Toyota Land Cruiser Prado стала дороже от 40 000 до 55 000 рублей. Его цена составит теперь от 2 329 000 до 4 173 000 рублей. В свою очередь это будет зависеть от транспортного средства.Также изменение цен коснулось седана Toyota Camry, принадлежащего к бизнес-классу. Стоимость данного транспортного средства изменилась на 18 000 – 80 000 рублей. Теперь цена составляет 1 471 000 – 2 363 000 рублей.