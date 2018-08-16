Toyota повысила цены для России на авто Camry, Hilux и Pradо
Японский известный бренд Toyota с августа текущего года в России поднял цены на производимые автомобили. Изменение цен в этот раз затронуло версии Camry, Hilux, Pradо.
Цены изменили от 18 000 до 80 000 рублей. В свою очередь цены на пикап Toyota Hilux увеличились меньше, чем у других моделей – на 23 000 – 26 000 рублей. Теперь базовую версию приобрести можно за 2 725 000 рублей. Версия Toyota Land Cruiser Prado стала дороже от 40 000 до 55 000 рублей. Его цена составит теперь от 2 329 000 до 4 173 000 рублей. В свою очередь это будет зависеть от транспортного средства.
Также изменение цен коснулось седана Toyota Camry, принадлежащего к бизнес-классу. Стоимость данного транспортного средства изменилась на 18 000 – 80 000 рублей. Теперь цена составляет 1 471 000 – 2 363 000 рублей.
Цены изменили от 18 000 до 80 000 рублей. В свою очередь цены на пикап Toyota Hilux увеличились меньше, чем у других моделей – на 23 000 – 26 000 рублей. Теперь базовую версию приобрести можно за 2 725 000 рублей. Версия Toyota Land Cruiser Prado стала дороже от 40 000 до 55 000 рублей. Его цена составит теперь от 2 329 000 до 4 173 000 рублей. В свою очередь это будет зависеть от транспортного средства.
Также изменение цен коснулось седана Toyota Camry, принадлежащего к бизнес-классу. Стоимость данного транспортного средства изменилась на 18 000 – 80 000 рублей. Теперь цена составляет 1 471 000 – 2 363 000 рублей.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:00