Евгений Плющенко стал партнёром Porsche в РФ и представил Porsche 911 GTS
Известный российский фигурист Евгений Плющенко стал партнёром Porsche в России и первым представил модель Porsche 911 GTS. Радостной новостью он поделился со своими подписчиками в Instagram.
35-летний олимпийский чемпион признался, что очень рад быть партнером такой авторитетной автомобильной компании как Porsche. В качестве доказательства он выложил в Сеть фотографию, на которой позирует, облокотившись на новенький спорткар призывно-красного цвета.
Евгений Плющенко подчеркнул, что лично для него «Porsche - это особенная история, эталон спортивного автомобиля на все времена».
И многие преданные поклонники поспешили с ним согласиться.
Но не обошлось и без критических отзывов. Кто-то обвинил фигуриста в использовании фотошопа, а кто-то ехидно спросил, кто же стал партнером Porsche: Плющенко или его предприимчивая и легкая на подъем супруга, продюсер Яна Рудковская.
35-летний олимпийский чемпион признался, что очень рад быть партнером такой авторитетной автомобильной компании как Porsche. В качестве доказательства он выложил в Сеть фотографию, на которой позирует, облокотившись на новенький спорткар призывно-красного цвета.
Евгений Плющенко подчеркнул, что лично для него «Porsche - это особенная история, эталон спортивного автомобиля на все времена».
И многие преданные поклонники поспешили с ним согласиться.
«Вы смотритесь отлично. Машина крутая, как раз Вам подходит идеально!», «Красивый автомобиль! Думаю, никто бы от такого не отказался, но Вы его достойны!», «Рада, что такие монстры ценят наших спортсменов!!», - пишут в Сети.
Но не обошлось и без критических отзывов. Кто-то обвинил фигуриста в использовании фотошопа, а кто-то ехидно спросил, кто же стал партнером Porsche: Плющенко или его предприимчивая и легкая на подъем супруга, продюсер Яна Рудковская.
«Жесть, такого фотошопа колхозного ещё не видел», «Так кто стал партнёром? Жена или вы?», «Надеюсь маленькая красненькая машинка Янина, а не демонстрация мужского кризиса среднего возраста», - иронизируют пользователи.