АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Жизни нет: Астрономы не обнаружили в Омега Центавре экзопланет
EUR 76.23 USD 66.75
Курс валют на 15.08.2018

Renault начал экспортировать авто из РФ в Монголию

Бренд Renault начал экспортировать авто из РФ в Монголию. В данном государстве роль официального дилера на себя взяла компания Monnis Motors.

Renault начал экспортировать авто из РФ в Монголию


В рамках монгольского авторынка доступными станут Renault Logan, Kaptur, Duster, Sandero, Sandero Stepway отечественного производства. Реализацией этих авто займётся компания Monnis Motors, основанная в 1998 г. Она остаётся ведущей в Монголии в автомобильной области. Специалисты дилерского центра Monnis Motors займутся продажами новых автомобилей, обслуживанием по гарантии также после её окончания. В автоцентре имеется передовое оборудование, собственный склад запчастей. Обслуживанием занимаются профессиональные высококвалифицированные специалисты. Агентство «АВТОСТАТ» передаёт, что за первую половину текущего года российское подразделение Renault отправило более 7 000 машин, которые выпустили на экспорт в России.

Французский автопроизводитель на сегодняшний день поставляет в другие государства все модели, сходящие с конвейеров отечественных предприятий. Из России больше всего экспортируют версии Renault Kaptur, а также Duster.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Renault начал экспортировать авто из РФ в Монголию
Актер Майкл Кейн раскрыл секрет финальной сцены
Анджелина Джоли появилась на публике после
Кристина Дерябина использовала Влада Кадони для
Физики смогли ускорить производство минерала,
Валерий Блюменкранц отметил развод с Татой в
Ксения Бородина вместе с семьей вновь отправилась
В пустыне Гоби обнаружен таинственный объект
Участницу телепроекта «Дом-2» Марго Овсянникову
На ультрагорячих экзопланетах вода может
Спутник Proba-2 предоставил снимки частного
Lockheed Martin предоставит ВВС США спутники,
Глюкоза восхитила фанатов стройной фигурой в
София Ротару показала в Instagram трогательное
Светлана Лобода с младшей дочкой попала на
Звезда сериала «Счастливы вместе» Юлия Захарова
На Geekbench появились результаты смартфона
Северный широтный ход получил главного
Представлен новый шлем виртуальной реальности
Олег Газманов показал результаты работы над собой
Сергею Трофимову пришлось объяснять дочери свой
Евгений Плющенко стал партнёром Porsche в РФ и
Владимир Пресняков насмешил Instagram, показав
Меган Маркл и принц Гарри в рабочей поездке будут
Два премиальных саундбара Samsung Electronics и
Александра Черно полностью поменяла свое
Жизни нет: Астрономы не обнаружили в Омега
Российский студент в пятый раз выиграл турнир по
Земфира рассказала о своих отношениях с Ренатой
Ученые прогнозируют повышение температуры на
Просмотреть все новости