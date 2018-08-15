Renault начал экспортировать авто из РФ в Монголию

В рамках монгольского авторынка доступными станут Renault Logan, Kaptur, Duster, Sandero, Sandero Stepway отечественного производства. Реализацией этих авто займётся компания Monnis Motors, основанная в 1998 г. Она остаётся ведущей в Монголии в автомобильной области. Специалисты дилерского центра Monnis Motors займутся продажами новых автомобилей, обслуживанием по гарантии также после её окончания. В автоцентре имеется передовое оборудование, собственный склад запчастей. Обслуживанием занимаются профессиональные высококвалифицированные специалисты. Агентство «АВТОСТАТ» передаёт, что за первую половину текущего года российское подразделение Renault отправило более 7 000 машин, которые выпустили на экспорт в России.Французский автопроизводитель на сегодняшний день поставляет в другие государства все модели, сходящие с конвейеров отечественных предприятий. Из России больше всего экспортируют версии Renault Kaptur, а также Duster.