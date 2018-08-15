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София Ротару показала в Instagram трогательное фото с любимой собачкой

Известная украинская певица София Ротару показала в Instagram трогательное фото с любимой собачкой по кличке Джимми. Беленький песик редкой породы бишон фризе (или кучерявая болонка) вызвал у подписчиков умиление и восторг.

София Ротару показала в Instagram трогательное фото с любимой собачкой

Недавно София Ротару отметила свой 71 день рождения. Знаменитая исполнительница продолжает активно общаться со своими преданными поклонниками, пользуясь популярной соцсетью Instagram.

Накануне она выложила новое фото, на котором позирует вместе с «любимчиком Джимми» - так она назвала очаровательное создание на своих руках. Собачка очень понравилась и интернет-пользователям.

«Красивые очень! Мило))», «Собачка клевая!!!», «Да, симпатичная у Вас собачка!!!», «Красавчик Джимми – ача, ача, ача!», - пишут в Сети, припомнив героя из индийского фильма «Танцор диско».

Многие обратили внимание, как молодо выглядит София Ротару, какой привлекательной она остается даже в такие преклонные годы.

«София Михайловна, восторгаюсь вашей красотой неземной. Будьте всегда так же прекрасны как вы остаётесь на протяжении долгих лет)))», «Вы само совершенство!!!Люблю Вас!Дай Вам Бог всего самого наилучшего!!!», - восторгаются пользователи.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 19:45
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