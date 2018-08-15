Актер Майкл Кейн раскрыл секрет финальной сцены фильма «Начало»

По словам актера, которые опубликовал ресурс SyFy, по поводу сценария он говорил с Ноланом. Кейн спросил касательно того, как различить, где сон, а где реальность. Постановщик ответил, что все сцены, в которых участвовал Кейн, были реальностью. Таким образом, ответ очевиден.Так как в последней сцене главный герой Кобб встретился с отцом своей погибшей супруги, то есть с Кейном, то финал все же был реальным. Именно поэтому встречу с детьми стоит считать настоящей. Волчок так и не упал до наступления титров, но однозначно это было сделано для того, чтобы заставить зрителей думать о фильме после его завершения.