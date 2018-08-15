Анджелина Джоли появилась на публике после новости о нервном срыве

Западные СМИ буквально заполонили сообщения о том, что бывшая супруга Брэда Питта была госпитализирована в психиатрическую клинику из-за нервного срыва. Но знаменитость чувствует себя не так плохо, как это преподнесли таблоиды. Сейчас в Сети распространяются фотографии, на которых Анджелина Джоли с лучезарной улыбкой гуляет вместе со своими детьми по Лос-Анджелесу и покупают продукты. Пока зарубежные издания сообщают детали госпитализации звезды и рассказывают о том, что актриса якобы не смогла пережить развод с Брэдом Питтом, сама Джоли выглядит здоровой и весьма счастливой.На снимках видно, как Анджелина вместе с 13-летней Захарой, Ноксом и Вивьен, которым недавно исполнилось 10 лет, побывали на продуктовом рынке Whole Foods в Лос-Анджелесе. При этом старшая дочь голливудской актрисы и сама Джоли выглядели очень довольными и постоянно улыбались, в то время как Вивьен и Нокс были чем-то расстроены и пряталась от людей, которые их фотографировали.