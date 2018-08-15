АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Жизни нет: Астрономы не обнаружили в Омега Центавре экзопланет
EUR 76.23 USD 66.75
Курс валют на 15.08.2018

Олег Газманов показал результаты работы над собой

Известный российский певец Олег Газманов решил похвастаться отменной физической подготовкой. Результаты работы над самим собой он показал подписчикам в Instagram.

Олег Газманов показал результаты работы над собой

В июле Олегу Газманову исполнилось 67 лет, но моложавый и подтянутый он никогда не выглядел на свои годы. Накануне на своей страничке в Instagram он снова продемонстрировал хорошую физическую форму, попутно поздравив единомышленников с днем физкультурника.

Певец напомнил популярную истину о здоровом теле и здоровом духе, после чего призвал фолловеров не лениться и уделять своему организму хотя бы 15 минут ежедневно. В довершение своей мысли Олег Газманов выложил небольшой ролик о том, как он проводит свободное время, упражняясь на фоне морского побережья под лучами летнего солнышка.

Преданные фанаты одобрительно отнеслись к мнению своего кумира, восхитились его подтянутой фигурой и выразили немало комплиментов в его адрес.

«Красавчик! В" Эскадроне", какие трюки отжигал!!! И сейчас супер!!!», «Человек, заслуживающий уважения! Браво!!!», «Можно спросить: где и почем покупаете ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ???», «Есть КЕМ гордиться, и с кого брать пример!!!», «Долгих Вам лет жизни!», - пишут в Сети.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 19:08
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Lockheed Martin предоставит ВВС США спутники,
Глюкоза восхитила фанатов стройной фигурой в
София Ротару показала в Instagram трогательное
Светлана Лобода с младшей дочкой попала на
Звезда сериала «Счастливы вместе» Юлия Захарова
На Geekbench появились результаты смартфона
Северный широтный ход получил главного
Представлен новый шлем виртуальной реальности
Олег Газманов показал результаты работы над собой
Сергею Трофимову пришлось объяснять дочери свой
Евгений Плющенко стал партнёром Porsche в РФ и
Владимир Пресняков насмешил Instagram, показав
Меган Маркл и принц Гарри в рабочей поездке будут
Два премиальных саундбара Samsung Electronics и
Александра Черно полностью поменяла свое
Жизни нет: Астрономы не обнаружили в Омега
Российский студент в пятый раз выиграл турнир по
Земфира рассказала о своих отношениях с Ренатой
Появилась информация о новом мобильном процессоре
Валерия и Иосиф Пригожин обустраивают детскую
Ушел из жизни актер сериала «Каменская» Николай
Алла Пугачева выбрала для приемного сына обычную
Пользователи Сети сравнили Максима Матвеева с
Кроссовер Haval F7 появится на рынке осенью
Ирину Пинчук «застукали» с бывшим ухажером Елены
Ольга Васильевна отказалась от своих слов про
Юлия Ефременкова в скором времени покинет Остров
Смартфон Motorola P30 рассекретили за день до
Виктор Литвинов надел на свадьбу костюм Романа
«Из помощницы в «помещицу»: Экс-участница
Просмотреть все новости