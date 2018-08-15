Олег Газманов показал результаты работы над собой

«Красавчик! В" Эскадроне", какие трюки отжигал!!! И сейчас супер!!!», «Человек, заслуживающий уважения! Браво!!!», «Можно спросить: где и почем покупаете ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ???», «Есть КЕМ гордиться, и с кого брать пример!!!», «Долгих Вам лет жизни!», - пишут в Сети.



Публикация от oleggazmanov Газманов (@oleggazmanov) 13 Авг 2018 в 4:13 PDT

В июле Олегу Газманову исполнилось 67 лет, но моложавый и подтянутый он никогда не выглядел на свои годы. Накануне на своей страничке в Instagram он снова продемонстрировал хорошую физическую форму, попутно поздравив единомышленников с днем физкультурника.Певец напомнил популярную истину о здоровом теле и здоровом духе, после чего призвал фолловеров не лениться и уделять своему организму хотя бы 15 минут ежедневно. В довершение своей мысли Олег Газманов выложил небольшой ролик о том, как он проводит свободное время, упражняясь на фоне морского побережья под лучами летнего солнышка.Преданные фанаты одобрительно отнеслись к мнению своего кумира, восхитились его подтянутой фигурой и выразили немало комплиментов в его адрес.