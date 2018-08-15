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Физики смогли ускорить производство минерала, способного замедлить глобальное потепление

Специалисты из Университета Трента разработали ускоренный метод производства минерала под названием магнезит. Физики собираются распылять этот элемент в атмосфере, чтобы замедлить эффект глобального потепления.

Физики смогли ускорить производство минерала, способного замедлить глобальное потепление


Все дело в том, что магнезит может удалять из атмосферы Земли лишний углекислый газ. Примерно 1 тонна компонента «впитает» около 500 килограммов газа. Самостоятельно магнезит очень долго образуется, а предложенные ранее технологии его ускоренного получения оказались очень дорогими.

Тем не менее, по словам Яна Сила из Университета Трента, удалось выяснить, что при использовании полистирольных микросфер в условиях комнатных температур образование магнезита ускоряется до 72 дней. Таким образом, этот метод обойдется намного дешевле предыдущих. На данный момент его испытали только в лаборатории, однако скоро ученые намерены проверить технологию в реальных промышленных условиях.

 
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Наука
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 20:45
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