Физики смогли ускорить производство минерала, способного замедлить глобальное потепление

Все дело в том, что магнезит может удалять из атмосферы Земли лишний углекислый газ. Примерно 1 тонна компонента «впитает» около 500 килограммов газа. Самостоятельно магнезит очень долго образуется, а предложенные ранее технологии его ускоренного получения оказались очень дорогими.Тем не менее, по словам Яна Сила из Университета Трента, удалось выяснить, что при использовании полистирольных микросфер в условиях комнатных температур образование магнезита ускоряется до 72 дней. Таким образом, этот метод обойдется намного дешевле предыдущих. На данный момент его испытали только в лаборатории, однако скоро ученые намерены проверить технологию в реальных промышленных условиях.