В пустыне Гоби обнаружен таинственный объект огромных размеров

Странное сооружение расположено в Китае в непосредственной близости от границы с Монголией. На картах Google Earth нет никакой информации о его предназначении, что позволяет любителям мистификаций и таинственный явлений выдвигать самые разные гипотезы.Возможно, это тайная военная база, считают одни. А, может быть, речь идет о секретной научно-исследовательской лаборатории, говорят другие.Среди разнообразных версий звучат предположения о том, что объект может быть связан с деятельностью инопланетных цивилизаций, чье присутствие на Земле старательно замалчивается мировыми правительствами. Но детальное рассмотрение объекта все же позволяет говорить о его земном предназначении. Ведь при увеличении изображений можно увидеть взлетно-посадочные полосы и даже самолеты.Среди различных сооружений, входящих в загадочный комплекс, особняком стоят странные «восьмерки», о назначении которых можно только гадать. Этим, собственно, и занимаются конспирологи, уфологи и представители более серьезных профессий, включая журналистов.