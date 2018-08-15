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В пустыне Гоби обнаружен таинственный объект огромных размеров

В пустыне Гоби обнаружен таинственный объект огромных размеров и правильной геометрической формы. Находка была сделана усилиями виртуальных археологов Блейка и Бретта Кузенс, которые занимаются систематическим поиском артефактов с помощью приложения Google Earth.

В пустыне Гоби обнаружен таинственный объект огромных размеров

Странное сооружение расположено в Китае в непосредственной близости от границы с Монголией. На картах Google Earth нет никакой информации о его предназначении, что позволяет любителям мистификаций и таинственный явлений выдвигать самые разные гипотезы.

Возможно, это тайная военная база, считают одни. А, может быть, речь идет о секретной научно-исследовательской лаборатории, говорят другие.

В пустыне Гоби обнаружен таинственный объект огромных размеров

Среди разнообразных версий звучат предположения о том, что объект может быть связан с деятельностью инопланетных цивилизаций, чье присутствие на Земле старательно замалчивается мировыми правительствами. Но детальное рассмотрение объекта все же позволяет говорить о его земном предназначении. Ведь при увеличении изображений можно увидеть взлетно-посадочные полосы и даже самолеты.

Среди различных сооружений, входящих в загадочный комплекс, особняком стоят странные «восьмерки», о назначении которых можно только гадать. Этим, собственно, и занимаются конспирологи, уфологи и представители более серьезных профессий, включая журналистов.


 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 20:30
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