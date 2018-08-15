Спутник Proba-2 предоставил снимки частного солнечного затмения

Четыре дня назад жители северных регионов Земли могли наблюдать частное солнечное затмение. Во время него Луна закрыла большую часть Солнца, однако четверть диска звезды осталась открытой. Максимальная фаза затмения составила 0,73.Благодаря камере SWAP удалось создать несколько интересных фотографий явления. Устройство способно работать в дальнем ультрафиолетовом спектре, поэтому европейские специалисты часто используют научный модуль для получения данных с солнечной короны. Стоит отметить, что спутник Proba-2 был запущен 9 лет назад. Тогда его вывели на солнечно-синхронную орбиту, находящуюся на высоте 700 километров.