Виктор Литвинов надел на свадьбу костюм Романа Гриценко

И несмотря на то, что эфир с кадрами празднества еще не вышел, сейчас в социальных сетях появились первые фотографии и видео, поэтому зрители уже смогли оценить платье невесты и костюм жениха.Правда, если к наряду Тани вопросов практически не было, то вот убранство, в котором появился Витя на собственной свадьбе, вызвало всеобщее недоумение.От внимательных пользователей сети не укрылось, что молодому человеку пришлось надеть костюм, снятый с чужого плеча. Поскольку несколькими днями раньше, на ток-шоу «Пламя любви» они уже видели его на другом участнике телестройки, а именно на Романе Гриценко.Исходя из этого поклонники реалити-шоу набросились на Мусульбес не с поздравлениями, а с критикой, ведь они уверены, что львиную долю свадебного бюджета девушка спустила на свое платье, которое могло обойтись ей в полмиллиона рублей, и дорогой ресторан.По мнению фанатов «Дома-2», потратив практически все сбережения, Таня решила сэкономить на своем женихе и заставила его надеть костюм Ромы, с которым они хорошо дружат, в надежде на то, что публика ничего не заметит.