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Виктор Литвинов надел на свадьбу костюм Романа Гриценко

В прошедшие выходные на телепроекте «Дом-2» состоялась свадьба Татьяны Мусульбес и Виктора Литвинова, которые несколько месяцев назад выиграли миллион рублей в конкурсе «Свадьба на миллион».

И несмотря на то, что эфир с кадрами празднества еще не вышел, сейчас в социальных сетях появились первые фотографии и видео, поэтому зрители уже смогли оценить платье невесты и костюм жениха.

Виктор Литвинов надел на свадьбу костюм Романа Гриценко

Правда, если к наряду Тани вопросов практически не было, то вот убранство, в котором появился Витя на собственной свадьбе, вызвало всеобщее недоумение.

От внимательных пользователей сети не укрылось, что молодому человеку пришлось надеть костюм, снятый с чужого плеча. Поскольку несколькими днями раньше, на ток-шоу «Пламя любви» они уже видели его на другом участнике телестройки, а именно на Романе Гриценко.

Виктор Литвинов надел на свадьбу костюм Романа Гриценко

Исходя из этого поклонники реалити-шоу набросились на Мусульбес не с поздравлениями, а с критикой, ведь они уверены, что львиную долю свадебного бюджета девушка спустила на свое платье, которое могло обойтись ей в полмиллиона рублей, и дорогой ресторан.

По мнению фанатов «Дома-2», потратив практически все сбережения, Таня решила сэкономить на своем женихе и заставила его надеть костюм Ромы, с которым они хорошо дружат, в надежде на то, что публика ничего не заметит.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:48
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