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Владимир Пресняков насмешил Instagram, показав любимую часть платья своей жены

Исполнитель и музыкант Владимир Пресняков насмешил Instagram роликом пикантного характера. «Моя любимая часть платья», такими словами он прокомментировал приключения задней части наряда в районе «пятой точки» Натальи Подольской.

Владимир Пресняков насмешил Instagram, показав любимую часть платья своей жены


Владимир Пресняков всегда обладал отменным чувством юмора, которое не изменяет ему даже на пятом десятке лет. Накануне он поделился в Instagram роликом, который можно назвать насмешкой над его супругой. К счастью, Наталья Подольская не стала обижаться, а рассмеялась вместе с супругом, назвав его «хитрецом».

В кадрах Наталья наклоняется к своему ребенку, повернувшись к камере спиной. При этом ее светло-синее платье создает курьезную ситуацию, которую в Сети назвали «попа платье съела».

«Классное платье, лезет куда не надо...», «Так прикольно попа платье съела, Володя с юмором. У Наташи добрая улыбка понимает шутки!», «Ржунамагу, Пресняков не только хитрец, но еще и приколист!», - иронизируют интернет-пользователи.


Преданные фанаты в очередной раз восхитились дружеской атмосферой, царящей в семье Преснякова и Подольской. Звездным супругам пожелали удачи и благополучия, а многие отметили, какая приятная улыбка у Наташи.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 19:02
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