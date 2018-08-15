Владимир Пресняков насмешил Instagram, показав любимую часть платья своей жены

«Классное платье, лезет куда не надо...», «Так прикольно попа платье съела, Володя с юмором. У Наташи добрая улыбка понимает шутки!», «Ржунамагу, Пресняков не только хитрец, но еще и приколист!», - иронизируют интернет-пользователи.



Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Пресняков Владимир (@presnyakovvladimir) 14 Авг 2018 в 11:43 PDT

Владимир Пресняков всегда обладал отменным чувством юмора, которое не изменяет ему даже на пятом десятке лет. Накануне он поделился в Instagram роликом, который можно назвать насмешкой над его супругой. К счастью, Наталья Подольская не стала обижаться, а рассмеялась вместе с супругом, назвав его «хитрецом».В кадрах Наталья наклоняется к своему ребенку, повернувшись к камере спиной. При этом ее светло-синее платье создает курьезную ситуацию, которую в Сети назвали «попа платье съела».Преданные фанаты в очередной раз восхитились дружеской атмосферой, царящей в семье Преснякова и Подольской. Звездным супругам пожелали удачи и благополучия, а многие отметили, какая приятная улыбка у Наташи.