Lockheed Martin предоставит ВВС США спутники, предупреждающие о запусках баллистических ракет

В SpaceNews пишут, что эти спутники будут созданы на базе современной платформы Overhead Persistent Infrared. Аппараты станут заменой для системы инфракрасного излучения, которая на данный момент работает на геосинхронной орбите. В целом новые устройства предоставят военным экспертам более высокую скорость передачи данных и усовершенствованную систему наблюдения.Ожидается, что спутники будут полностью готовы к 2021 году. Уже в 2023 году состоится запуск первого экземпляра. По словам Чипа Эшенфельдера из Lockheed Martin, новая система повысит уровень национальной безопасности США.