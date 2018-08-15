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Lockheed Martin предоставит ВВС США спутники, предупреждающие о запусках баллистических ракет

Разработчики из Lockheed Martin получили контракт на сумму 2,9 млрд. долларов, в рамках которого им нужно будет создать три спутника, предназначенных для ВВС США. Сообщается, что эти аппараты смогут предупреждать американских военных о запусках китайских и российских баллистических ракет.

Lockheed Martin предоставит ВВС США спутники, предупреждающие о запусках баллистических ракет


В SpaceNews пишут, что эти спутники будут созданы на базе современной платформы Overhead Persistent Infrared. Аппараты станут заменой для системы инфракрасного излучения, которая на данный момент работает на геосинхронной орбите. В целом новые устройства предоставят военным экспертам более высокую скорость передачи данных и усовершенствованную систему наблюдения.

Ожидается, что спутники будут полностью готовы к 2021 году. Уже в 2023 году состоится запуск первого экземпляра. По словам Чипа Эшенфельдера из Lockheed Martin, новая система повысит уровень национальной безопасности США.

 
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Политика
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 20:00
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