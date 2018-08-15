Lockheed Martin предоставит ВВС США спутники, предупреждающие о запусках баллистических ракет
Разработчики из Lockheed Martin получили контракт на сумму 2,9 млрд. долларов, в рамках которого им нужно будет создать три спутника, предназначенных для ВВС США. Сообщается, что эти аппараты смогут предупреждать американских военных о запусках китайских и российских баллистических ракет.
В SpaceNews пишут, что эти спутники будут созданы на базе современной платформы Overhead Persistent Infrared. Аппараты станут заменой для системы инфракрасного излучения, которая на данный момент работает на геосинхронной орбите. В целом новые устройства предоставят военным экспертам более высокую скорость передачи данных и усовершенствованную систему наблюдения.
Ожидается, что спутники будут полностью готовы к 2021 году. Уже в 2023 году состоится запуск первого экземпляра. По словам Чипа Эшенфельдера из Lockheed Martin, новая система повысит уровень национальной безопасности США.
В SpaceNews пишут, что эти спутники будут созданы на базе современной платформы Overhead Persistent Infrared. Аппараты станут заменой для системы инфракрасного излучения, которая на данный момент работает на геосинхронной орбите. В целом новые устройства предоставят военным экспертам более высокую скорость передачи данных и усовершенствованную систему наблюдения.
Ожидается, что спутники будут полностью готовы к 2021 году. Уже в 2023 году состоится запуск первого экземпляра. По словам Чипа Эшенфельдера из Lockheed Martin, новая система повысит уровень национальной безопасности США.
Политика
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 20:00