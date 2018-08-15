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Российский студент в пятый раз выиграл турнир по программированию Google Code Jam

Представители Университета ИТМО сообщили о том, что их студент Геннадий Короткевич в пятый раз стал победителем престижного турнира по программированию Google Code Jam. Сообщается, что россиянин обошел 60 тысяч претендентов и заработал 15 тысяч долларов.


Российский студент в пятый раз выиграл турнир по программированию Google Code Jam


Google регулярно проводит это соревнование, чтобы найти для себя толковых программистов. Обычно количество участников не превышает отметки в 50 тысяч человек, однако в этом году их было гораздо больше.

Геннадий Короткевич заработал 104 балла, благодаря чему он обошел участника из Польши Камилу Дебовски и японского специалиста Макото Соэдзиму. До этого Короткевич побеждал на ACM ICPC и турнире Яндекс.Алгоритм. Кроме этого стоит отметить, что в пятерке лучших оказался еще один житель России Михаил Ипатов. Он представляет МГУ имени М.В. Ломоносова. Программист занял четвертую строчку.

 
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Общество / Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 18:30
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