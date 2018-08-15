Российский студент в пятый раз выиграл турнир по программированию Google Code Jam

Google регулярно проводит это соревнование, чтобы найти для себя толковых программистов. Обычно количество участников не превышает отметки в 50 тысяч человек, однако в этом году их было гораздо больше.Геннадий Короткевич заработал 104 балла, благодаря чему он обошел участника из Польши Камилу Дебовски и японского специалиста Макото Соэдзиму. До этого Короткевич побеждал на ACM ICPC и турнире Яндекс.Алгоритм. Кроме этого стоит отметить, что в пятерке лучших оказался еще один житель России Михаил Ипатов. Он представляет МГУ имени М.В. Ломоносова. Программист занял четвертую строчку.