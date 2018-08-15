Российский студент в пятый раз выиграл турнир по программированию Google Code Jam
Представители Университета ИТМО сообщили о том, что их студент Геннадий Короткевич в пятый раз стал победителем престижного турнира по программированию Google Code Jam. Сообщается, что россиянин обошел 60 тысяч претендентов и заработал 15 тысяч долларов.
Google регулярно проводит это соревнование, чтобы найти для себя толковых программистов. Обычно количество участников не превышает отметки в 50 тысяч человек, однако в этом году их было гораздо больше.
Геннадий Короткевич заработал 104 балла, благодаря чему он обошел участника из Польши Камилу Дебовски и японского специалиста Макото Соэдзиму. До этого Короткевич побеждал на ACM ICPC и турнире Яндекс.Алгоритм. Кроме этого стоит отметить, что в пятерке лучших оказался еще один житель России Михаил Ипатов. Он представляет МГУ имени М.В. Ломоносова. Программист занял четвертую строчку.
Google регулярно проводит это соревнование, чтобы найти для себя толковых программистов. Обычно количество участников не превышает отметки в 50 тысяч человек, однако в этом году их было гораздо больше.
Геннадий Короткевич заработал 104 балла, благодаря чему он обошел участника из Польши Камилу Дебовски и японского специалиста Макото Соэдзиму. До этого Короткевич побеждал на ACM ICPC и турнире Яндекс.Алгоритм. Кроме этого стоит отметить, что в пятерке лучших оказался еще один житель России Михаил Ипатов. Он представляет МГУ имени М.В. Ломоносова. Программист занял четвертую строчку.
Общество / Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 18:30