Телезрители «Дома-2» уверены, что Алиана Гобозова (Устиненко) станет соперницей ведущих телепроекта

Утратив всякие надежды на скандалы и потасовки с Ольгой Жариковой и воссоединение, с пока еще супругом, Александром Гобозовым, Алиана в срочном порядке решила переключиться на собственные проблемы личного и делового характера.Несколько дней назад Алиана Гобозова (Устиненко) испробовала свои силы в ведении нового телешоу «Пламя любви», после чего заявила, что вполне считает, что может с легкостью конкурировать с другими телеведущими «Дома-2».Нужно сказать, что преданные поклонники одного из самых скандальных и самых популярных проектов России уже даже составили список, который включает в себе несколько весьма интересных пунктов. Многие телезрители уверены, что у Алианы может разгореться нешуточное соперничество с телеведущими «Дома-2» по нескольким фронтам.*** Во-первых, Алиана саму себя считает очень хорошим «прорабом» телепроекта. Напомним, что ранее девушка вела утренние выпуски «Дома-2». Да и на ведение блока о погоде на телеканале «ТНТ» девушка пробовалась.*** Во-вторых, в Интернете появились слухи о том, что спортсмен Василий Юрченко, еще на кастинге заявил, что рассматривает для отношений не только Алиану Гобозову (Устиненко), но и Юлию Ефременкову.*** В-третьих, в Периметр вернулся Егор Черкасов, который на Сейшельских островах устраивал Алиане не только дружеские, но и романтичные свидания. И хотя молодой человек ранее уже пытался повторить путь Романа Гриценко, поэтому заглядывался на Ольгу Орлову, навряд, что и в этот раз он откажется создать шоу только уже с участием другой не менее эффектной девушки.*** В-четвертых, Алиана имеет в своем запасе неимоверное количество тем и сюжетов семейства Гобозовых, которые уж точно смогут помощь девушке в ту или иную минуту, когда ей нужна будет поддержка или кульминация.*** В-пятых, если план Александра Гобозова с трудоустройством в редакторскую группу телепроекта «Дом-2» осуществиться, то мужчина явно поможет матери своего единственного наследника и продвинет ее по карьерной лестнице.На сегодняшний день телезрители «Дома-2» вовсю принялись обсуждать в Сети, какое амплуа Алиана Гобозова (Устиненко) выберет для должности телеведущей проекта. Некоторые поклонники телестройки уверены, что девушка предпочтет быть «роковухой», а кое-кто убежден, что участница максимально воспользуется возможностями, которые даст ей телешоу.