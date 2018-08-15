АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Камикадзе царя Леонида: В битве под Фермопилами 300 спартанцев не собирались спасать Грецию от персов
EUR 76.23 USD 66.75
Курс валют на 15.08.2018

Телезрители «Дома-2» уверены, что Алиана Гобозова (Устиненко) станет соперницей ведущих телепроекта

Телезрители скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» уверены, что Алиана Гобозова (Устиненко) намерена конкурировать с телеведущими прославленной телестройки.

Утратив всякие надежды на скандалы и потасовки с Ольгой Жариковой и воссоединение, с пока еще супругом, Александром Гобозовым, Алиана в срочном порядке решила переключиться на собственные проблемы личного и делового характера.

Телезрители «Дома-2» уверены, что Алиана Гобозова (Устиненко) станет соперницей ведущих телепроекта

Несколько дней назад Алиана Гобозова (Устиненко) испробовала свои силы в ведении нового телешоу «Пламя любви», после чего заявила, что вполне считает, что может с легкостью конкурировать с другими телеведущими «Дома-2».

Нужно сказать, что преданные поклонники одного из самых скандальных и самых популярных проектов России уже даже составили список, который включает в себе несколько весьма интересных пунктов. Многие телезрители уверены, что у Алианы может разгореться нешуточное соперничество с телеведущими «Дома-2» по нескольким фронтам.

*** Во-первых, Алиана саму себя считает очень хорошим «прорабом» телепроекта. Напомним, что ранее девушка вела утренние выпуски «Дома-2». Да и на ведение блока о погоде на телеканале «ТНТ» девушка пробовалась.

*** Во-вторых, в Интернете появились слухи о том, что спортсмен Василий Юрченко, еще на кастинге заявил, что рассматривает для отношений не только Алиану Гобозову (Устиненко), но и Юлию Ефременкову.

Телезрители «Дома-2» уверены, что Алиана Гобозова (Устиненко) станет соперницей ведущих телепроекта

*** В-третьих, в Периметр вернулся Егор Черкасов, который на Сейшельских островах устраивал Алиане не только дружеские, но и романтичные свидания. И хотя молодой человек ранее уже пытался повторить путь Романа Гриценко, поэтому заглядывался на Ольгу Орлову, навряд, что и в этот раз он откажется создать шоу только уже с участием другой не менее эффектной девушки.

*** В-четвертых, Алиана имеет в своем запасе неимоверное количество тем и сюжетов семейства Гобозовых, которые уж точно смогут помощь девушке в ту или иную минуту, когда ей нужна будет поддержка или кульминация.

*** В-пятых, если план Александра Гобозова с трудоустройством в редакторскую группу телепроекта «Дом-2» осуществиться, то мужчина явно поможет матери своего единственного наследника и продвинет ее по карьерной лестнице.

Телезрители «Дома-2» уверены, что Алиана Гобозова (Устиненко) станет соперницей ведущих телепроекта

На сегодняшний день телезрители «Дома-2» вовсю принялись обсуждать в Сети, какое амплуа Алиана Гобозова (Устиненко) выберет для должности телеведущей проекта. Некоторые поклонники телестройки уверены, что девушка предпочтет быть «роковухой», а кое-кто убежден, что участница максимально воспользуется возможностями, которые даст ей телешоу.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:44
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Виктор Литвинов надел на свадьбу костюм Романа
«Из помощницы в «помещицу»: Экс-участница
В Сеть утекли характеристики полицейского
Телезрители «Дома-2» уверены, что Алиана Гобозова
Стали известны характеристики чипа Huawei Kirin
Тамара Глоба рассказала о скандалах с Гузеевой и
Xiaomi Pocophone F1 составил конкуренцию Galaxy
Эксперты назвали расценки на все новые iPhone
Авто и очки Apple помогут компании подорожать до
Шестилетняя дочь Кристины Орбакайте спела с мамой
Эксперты назвали смартфон с лучшим дисплеем
Пользователи Сети обсуждают фото Стефании
Эксперт: президент Турции распорядился резко
Звезда «Дома-2» Елизавета Шароха рассталась с
Физиономист рассказал, что Максим Галкин никогда
В России наблюдается увеличение спроса на
Аналитики озвучили цены новых iPhone
Промсвязьбанк запустил «Военную ипотеку» во всех
В Огайо на камеру видеонаблюдения попался бегущий
Участник телепроекта «Дом-2» Роман Капаклы
LG назвала сроки выпуска первого смартфона с
Компания MSI готовит мощный ноутбук с 6-ядерным
Тата и Валера Блюменкранц устроили публичные
NASA показало на Юпитере эффектно закрученные
Роман Гриценко рассчитывает разбогатеть и бросить
В возрасте 80 лет скончался писатель Эдуард
На телепроекте «Дом-2» состоялась свадьба Татьяны
Стала известна дата презентации нового смартфона
Уфолог показал три НЛО, создающие пыльную бурю на
Эвелина Бледанс написала первую книгу «Страницы
Просмотреть все новости