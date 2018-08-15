Юлия Ефременкова в скором времени покинет Остров любви

Ефременкова получила невероятный шанс и самый быстрый карьерный рост, так как Черкасов и Кадони долгое время были участниками, чтобы получить долгожданную должность.Редакторы «Дома-2» сильно поработали над образом девушки, закрасив ее «грязное» прошлое, ведь по сети гуляли разного рода порнографические фотографии. По выдуманной истории, Юлия зарабатывала таким образом на лечение своей матери, поэтому у нее не было выхода.Но спустя несколько месяцев зрители увидели ужасное преображение – Юлия стала слишком самоуверенна, пренебрежительное отношение к участникам было видно невооруженным глазом, а расставание с Сергеем Кучеровым лишь усугубило ситуацию. Рейтинги вокруг новоиспеченной ведущей стали ухудшаться, послужив для руководства телепроекта призывом к действиям.Ожидается, что Ефременкова доработает свой контракт до конца, а после покинет должность ведущей, уступив ее более достойным представителям. Эти слухи пока никак не комментируются девушкой и она продолжает общаться, как будто ничего не происходит.Так, в последней публикации ведущая сообщила, что командировка на Сейшелы подходит к концу и вскоре ее заменит новый ведущий, только имя пока не сообщила. Но внимательные зрители разобрали список потенциальных замен и пришли к выводу, что на смену Юлии на острова отправится Ольга Орлова – Бородина и Бузова заняты в одноименном проекте от ТНТ, Черкасов только недавно уехал оттуда, а у Влада Кадони непереносимость солнечного света и морского воздуха.