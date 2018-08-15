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Ирину Пинчук «застукали» с бывшим ухажером Елены Хроминой – Саймоном Марданшиным

Участница реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пинчук вновь оказалась в стенах телестройки, но опять затрудняется сделать свой выбор.

В прошлый раз на проекте Ирина Пичук разрывалась между Иваном Барзиковым и Сашей Задойновым.

Ирину Пинчук «застукали» с бывшим ухажером Елены Хроминой – Саймоном Марданшиным

Примечательно, что Ирина не испытывает недостатка в мужском внимании, но пока не спешит завязывать серьезные отношения.

К примеру, на свадьбе Виктора Литвинова и Татьяны Мусульбес Ирина вопреки ожиданиям зрителей обратила свое внимание не на Романа Гриценко, а на Саймона Марданшина.

Причем девушка и бывший молодой человек Елены Хроминой не просто дружески общались, а вполне существенно обнимались, что не исключает еще более тесное «продолжение банкета».


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:08
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