Ирину Пинчук «застукали» с бывшим ухажером Елены Хроминой – Саймоном Марданшиным

В прошлый раз на проекте Ирина Пичук разрывалась между Иваном Барзиковым и Сашей Задойновым.Примечательно, что Ирина не испытывает недостатка в мужском внимании, но пока не спешит завязывать серьезные отношения.К примеру, на свадьбе Виктора Литвинова и Татьяны Мусульбес Ирина вопреки ожиданиям зрителей обратила свое внимание не на Романа Гриценко, а на Саймона Марданшина.Причем девушка и бывший молодой человек Елены Хроминой не просто дружески общались, а вполне существенно обнимались, что не исключает еще более тесное «продолжение банкета».