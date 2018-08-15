Ольга Васильевна отказалась от своих слов про «плохой дом», построенный Андреем Чуевым

«Кто и где слышал о «плохом доме», где я хоть раз произнесла это слово «плохой дом»? Если вы входите в Инстаграм Андрея, то неоднократно смотрели наши репортажи по ходу строительства и заселения в дом. Везде только моя радость, что мы с мужем на старости лет живем в теплом доме, с отличным ремонтом», - написала она.

Более того, она написала, что не против вернуться в родной Лермонтов, где она продала трехкомнатную квартиру, дабы переехать в Наро-Фоминск. Причем согласна даже на то, чтобы Саша купил ей скромную однушку.Пользователи были удивлены тем, что Ольга Васильевна, которая нарадоваться не могла своим новым домом, вдруг решила вернуться в город, где прожила большую часть своей жизни. По их мнению, слова женщины станут настоящей антирекламой для Андрея Чуева, который от этого будет далеко не в восторге.Однако, уже через пару дней, после того, как переписка стала достоянием общественности, мама Александра Гобозова взяла свои слова обратно и в очередной раз поблагодарила бывшего героя телестройки за прекрасное жилье.Женщина отметила, что благодаря Чуеву ей не нужно зимой надевать по 2 свитера и по несколько пар носков, чтобы не замерзнуть. Плюс ко всему, сейчас молодой человек сделал облицовку дома, положил на бетон брусчатку.Ольга Васильевна написала, что не понимает, зачем Алиана вынесла их с Сашей разговор на Лобном, поскольку он был личным.По ее словам, она на эмоциях сказала сыну о том, что с мужем переезжала не для того, чтобы разбираться в его скандалах, и если Ольга Жарикова не хочет жить с ними и не собирается им помогать, то ей лучше переехать обратно в Лермонтов.И если до этих слов подписчики верили, что мать Гобозова пишет в соцсетях от своего имени, то теперь их не покидает мысль, что за нее высказывался Чуев, который перед этим устроил женщине настоящую взбучку.