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Ольга Васильевна отказалась от своих слов про «плохой дом», построенный Андреем Чуевым

Несколько дней назад в Сети появились скриншоты переписки Ольги Васильевны с ее сыном Александром Гобозовым, благодаря которым стало ясно, что женщина не особо довольна тем жильем, который ей построил экс-участник телепроекта «Дом-2» Андрей Чуев.

Более того, она написала, что не против вернуться в родной Лермонтов, где она продала трехкомнатную квартиру, дабы переехать в Наро-Фоминск. Причем согласна даже на то, чтобы Саша купил ей скромную однушку.

Ольга Васильевна отказалась от своих слов про «плохой дом», построенный Андреем Чуевым

Пользователи были удивлены тем, что Ольга Васильевна, которая нарадоваться не могла своим новым домом, вдруг решила вернуться в город, где прожила большую часть своей жизни. По их мнению, слова женщины станут настоящей антирекламой для Андрея Чуева, который от этого будет далеко не в восторге.

Однако, уже через пару дней, после того, как переписка стала достоянием общественности, мама Александра Гобозова взяла свои слова обратно и в очередной раз поблагодарила бывшего героя телестройки за прекрасное жилье.

Ольга Васильевна отказалась от своих слов про «плохой дом», построенный Андреем Чуевым

«Кто и где слышал о «плохом доме», где я хоть раз произнесла это слово «плохой дом»? Если вы входите в Инстаграм Андрея, то неоднократно смотрели наши репортажи по ходу строительства и заселения в дом. Везде только моя радость, что мы с мужем на старости лет живем в теплом доме, с отличным ремонтом», - написала она.

Женщина отметила, что благодаря Чуеву ей не нужно зимой надевать по 2 свитера и по несколько пар носков, чтобы не замерзнуть. Плюс ко всему, сейчас молодой человек сделал облицовку дома, положил на бетон брусчатку.

Ольга Васильевна отказалась от своих слов про «плохой дом», построенный Андреем Чуевым

Ольга Васильевна написала, что не понимает, зачем Алиана вынесла их с Сашей разговор на Лобном, поскольку он был личным.

По ее словам, она на эмоциях сказала сыну о том, что с мужем переезжала не для того, чтобы разбираться в его скандалах, и если Ольга Жарикова не хочет жить с ними и не собирается им помогать, то ей лучше переехать обратно в Лермонтов.

Ольга Васильевна отказалась от своих слов про «плохой дом», построенный Андреем Чуевым

И если до этих слов подписчики верили, что мать Гобозова пишет в соцсетях от своего имени, то теперь их не покидает мысль, что за нее высказывался Чуев, который перед этим устроил женщине настоящую взбучку.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:05
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