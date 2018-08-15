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Светлана Лобода с младшей дочкой попала на обложку мужского журнала "GQ"

Известная певица Светлана Лобода оказалась на обложке известного мужского журнала вместе с маленькой дочерью.

Светлана Лобода с младшей дочкой попала на обложку мужского журнала "GQ"


Номер глянцевого журнала с фотографиями Лободы и ее наследницы, а также с развернутым интервью исполнительницы появится в свободном доступе в первый месяц осени. По инсайдерской информации, маленькая Тильда охотно принимала участие в профессиональной фотосессии, показав себя настоящим звездным ребенком. Первое время знаменитость скрывала имя новорожденной дочери, но несколько недель спустя стало известно, что малышку назвали немецким именем - Тильда. По словам самой Светланы, девочка похожа на своего отца, но пока что исполнительница не спешит раскрывать личность папы малышки.

Светлана Лобода с младшей дочкой попала на обложку мужского журнала "GQ"


Накануне в Интернете появилась фотография обложки мужского журнала GQ, на которой певица позирует в черном боди, на каблуках и держит в руках бутылочку с молоком чуть наклонившись к коляске. Также Лобода дала откровенное интервью глянцевому изданию. Поклонники певицы с нетерпением ждут выхода журнала.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 19:40
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