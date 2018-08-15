Звезда сериала «Счастливы вместе» Юлия Захарова снова выходит замуж

38-летняя исполнительница роли Лены Полено год назад рассталась с мужем, музыкантомм Александром Дорониным. Расставание она переживала тяжело и долго мучилась от депрессии.Но следом за черной полосой всегда приходит белая, в чем убедилась и Юлия Захарова. Близкие друзья познакомили ее с Алексеем Новгородским, и эти отношения помогли женщине снова поверить в себя и воспрянуть духом.Влюбленные признались, что у них много общего. Они оба обожают активный образ жизни, путешествия, сноуборд и походы на природу.Сейчас пара живет на съемной квартире, думая о будущей свадьбе. Впрочем, определяться с датой бракосочетания Захарова и Новгородский не спешат, поскольку много времени и сил тратится на работу.