«Из помощницы в «помещицу»: Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева прокомментировала интимную жизнь Евгения Петросяна

«Я понимаю Петросяна, но почему молодая девушка в расцвете сексуальности выбирает пенсионера? Что они делают, когда остаются в спальне? Пересказывают мемы из Интернета? Почему в 29 лет человеку так безразлична здоровая сексуальная жизнь? Я много раз говорила, что пары, в которых один партнер молод, а другой - глубокий старик, кажутся мне неправильным и неэстетичным явлением. Мой самый взрослый мужчина был старше на пять лет, поэтому сужу, опираясь на свой опыт. Хотя у меня есть 26-летняя подруга с хорошим вкусом и прекрасной работой, не воспринимающая мужчин моложе 45-50 лет. Тут какая-то тайна, мне недоступная. Возможно, Татьяна из таких любительниц «похолоднее»? Есть вариант, что она действительно преданная фанатка Петросяна и до беспамятства влюблена. Но дорогостоящие приобретения девушки невольно провоцируют на размышления. За последние полтора года из помощницы она превратилась в «помещицу». В ее собственности оказались две квартиры в центре столицы - они стоят сотни миллионов рублей..», - подметила бывшая участница одного из самых скандальных и популярных проектов России.

Не так давно в Сети появилась информация о том, что Елена Степаненко и Евгений Петросян расстались и сейчас делят имущество. Причиной развода, поговаривают, стала молодая помощница юмориста, с которой Петросян якобы закрутил роман.Ни для кого не является секретом, что Елена Степаненко и Евгений Петросян прожили вместе почти тридцать лет, поэтому сообщение о том, что звездное семейство расстается, очень шокировало их преданных поклонников.Однако больше всего верных фанатов юмористов поразило то, что Петросян и Степаненко не живут вместе уже примерно пятнадцать лет, ведь на протяжении всего этого времени звезды вместе работали и не выносили свою личную жизнь на всеобщее обозрение.В Интернете ходят слухи о том, что Евгений Петросян уже довольно давно обзавелся молодой возлюбленной. С легкой руки знаменитого юмориста 29-летняя помощница стала хозяйкой двух дорогостоящих квартир. Сообщается, что именно недвижимость и стала причиной разлада между Еленой Степаненко и Евгением Петросяном.Экс-звезда прославленной телестройки Алена Водонаева убеждена, что помощница юмориста – Татьяна начала встречаться с 72-летней звездой сугубо из-за финансовой выгоды.Бывшая участница «Дома-2» уверена, что Елена Степаненко начала делить имущество только из-за того, что дорогостоящие квартиры достались молодой помощнице Евгения Петросяна.