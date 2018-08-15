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На Geekbench появились результаты смартфона Xiaomi Pocophone F1

Смартфон Xiaomi Pocophone F1 прошел тестирование на базе платформы Geekbench. В конечном счете, китайской новинке удалось подняться выше, чем OnePlus 6, Xiaomi Mi 8 и Samsung Galaxy S9 Plus.

На Geekbench появились результаты смартфона Xiaomi Pocophone F1


Xiaomi Pocophone F1 в скором времени должен появиться в продаже. Официальный анонс новинки намечен на 22 августа. Таким образом, в Сети появилось много информации о будущем смартфоне. Благодаря тестам Geekbench были предоставлены результаты производительности девайса. В рамках одноядерного теста телефон получил 2467 баллов, а в многоядерном режиме устройству начислили 9081 балл. Стоит отметить, что Xiaomi Pocophone F1 обошел Samsung Galaxy S9 Plus только в многоядерном тесте.

Примерно за 430 евро пользователи получат 5,99-дюймовый экран с разрешением 1080х2248 пикселей, аккумулятор на 4000 мАч и сдвоенный модуль тыльной камеры. Также ожидается появление процессора Snapdragon 845 и модуля оперативной памяти с объемом 6 гигабайт.

 
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Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 19:20
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