На Geekbench появились результаты смартфона Xiaomi Pocophone F1

Xiaomi Pocophone F1 в скором времени должен появиться в продаже. Официальный анонс новинки намечен на 22 августа. Таким образом, в Сети появилось много информации о будущем смартфоне. Благодаря тестам Geekbench были предоставлены результаты производительности девайса. В рамках одноядерного теста телефон получил 2467 баллов, а в многоядерном режиме устройству начислили 9081 балл. Стоит отметить, что Xiaomi Pocophone F1 обошел Samsung Galaxy S9 Plus только в многоядерном тесте.Примерно за 430 евро пользователи получат 5,99-дюймовый экран с разрешением 1080х2248 пикселей, аккумулятор на 4000 мАч и сдвоенный модуль тыльной камеры. Также ожидается появление процессора Snapdragon 845 и модуля оперативной памяти с объемом 6 гигабайт.