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Сергею Трофимову пришлось объяснять дочери свой уход из семьи

Известный автор-исполнитель песен Сергей Трофимов принял участие в программе Юрия Николаева «Честное слово» и рассказал о непростом периоде в своей жизни. Бард признался, что свой уход из первой семьи ему пришлось объяснять дочери, и это оказалось трудным делом.

Сергею Трофимову пришлось объяснять дочери свой уход из семьи


Лирические песни Сергея Трофимова, более известного как просто Трофим, нравятся широкой публике. Но в личной жизни у певца было немало сложностей и переживаний. Например, для него непросто дался период расставания с первой супругой Натальей.

Дочери Анне на это время было 15 лет, и Сергею Трофимову пришлось лично объяснять своей любимице причины развода. Он сказал, что в его жизни появился человек, которого он полюбил. И хотя мама Анны – очень хорошая, но жить вместе по-прежнему они уже не смогут.

Сергею удалось построить с дочерью хорошие доверительные отношения. Молодая девушка даже со временем знакомила своего отца со своими кавалерами и советовалась по самым разным вопросам.

У Трофима от разных браков подрастают трое детей, и сейчас он считает себя счастливым с женой Анастасией.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 19:08
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