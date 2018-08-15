Сергею Трофимову пришлось объяснять дочери свой уход из семьи

Лирические песни Сергея Трофимова, более известного как просто Трофим, нравятся широкой публике. Но в личной жизни у певца было немало сложностей и переживаний. Например, для него непросто дался период расставания с первой супругой Натальей.Дочери Анне на это время было 15 лет, и Сергею Трофимову пришлось лично объяснять своей любимице причины развода. Он сказал, что в его жизни появился человек, которого он полюбил. И хотя мама Анны – очень хорошая, но жить вместе по-прежнему они уже не смогут.Сергею удалось построить с дочерью хорошие доверительные отношения. Молодая девушка даже со временем знакомила своего отца со своими кавалерами и советовалась по самым разным вопросам.У Трофима от разных браков подрастают трое детей, и сейчас он считает себя счастливым с женой Анастасией.