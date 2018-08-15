Представлен новый шлем виртуальной реальности StarVR One

StarVR One оснащен двумя дисплеями типа AMOLED, при этом разрешение изображения на каждом достигает отметки 1830 х 1464 пикселя. Частота смены кадров составляет 90 к/с. Также разработчики постарались увеличить углы обзора по вертикали и горизонтали. Теперь их величина 130 и 210 градусов.За отслеживание передвижения пользователя будет отвечать опция SteamVR Tracking 2.0. Благодаря встроенной технологии отслеживания глаз пользователь получит максимальное удовольствие от работы с новым шлемом. Для поддержки StarVR One компьютер должен обладать видеокартами типа GeForce GTX 1080 и процессорами Core i7-7700 или Ryzen 7 2700X.