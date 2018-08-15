Представлен новый шлем виртуальной реальности StarVR One
В рамках мероприятия SIGGRAPH 2018 представители компании StarVR продемонстрировали новую разработку под названием StarVR One. Этот шлем виртуальной реальности оснастили технологией, которая позволяет отслеживать взгляд пользователя.
StarVR One оснащен двумя дисплеями типа AMOLED, при этом разрешение изображения на каждом достигает отметки 1830 х 1464 пикселя. Частота смены кадров составляет 90 к/с. Также разработчики постарались увеличить углы обзора по вертикали и горизонтали. Теперь их величина 130 и 210 градусов.
За отслеживание передвижения пользователя будет отвечать опция SteamVR Tracking 2.0. Благодаря встроенной технологии отслеживания глаз пользователь получит максимальное удовольствие от работы с новым шлемом. Для поддержки StarVR One компьютер должен обладать видеокартами типа GeForce GTX 1080 и процессорами Core i7-7700 или Ryzen 7 2700X.
StarVR One оснащен двумя дисплеями типа AMOLED, при этом разрешение изображения на каждом достигает отметки 1830 х 1464 пикселя. Частота смены кадров составляет 90 к/с. Также разработчики постарались увеличить углы обзора по вертикали и горизонтали. Теперь их величина 130 и 210 градусов.
За отслеживание передвижения пользователя будет отвечать опция SteamVR Tracking 2.0. Благодаря встроенной технологии отслеживания глаз пользователь получит максимальное удовольствие от работы с новым шлемом. Для поддержки StarVR One компьютер должен обладать видеокартами типа GeForce GTX 1080 и процессорами Core i7-7700 или Ryzen 7 2700X.
Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 19:15