АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Жизни нет: Астрономы не обнаружили в Омега Центавре экзопланет
EUR 76.23 USD 66.75
Курс валют на 15.08.2018

Меган Маркл и принц Гарри в рабочей поездке будут жить на вилле за 39 млн долларов

Молодые супруги Меган Маркл и принц Гарри в рабочей поездке будут жить на вилле за 39 миллионов долларов. Речь идет об элитной недвижимости на берегу Тихого океана в Сиднее (Австралия).

Меган Маркл и принц Гарри в рабочей поездке будут жить на вилле за 39 млн долларов


Осенью принц Гарри и Меган Маркл отправляются в рабочую поездку. Впервые они будут объезжать свои владения в качестве герцога и герцогини Сассекских и посетят Австралию, Новую Зеландию, Фиджи, а также Королевство Тонга, входящие в состав Соединенного британского королевства.

Во время путешествия королевская чета будет проживать на вилле под названием Villa del Mare, рыночная стоимость которой уверенно приближается к 40 миллионам долларов. Особняк расположен на живописном тихоокеанском побережье в окружении тропических лесов и возвышенностей.

Меган Маркл и принц Гарри в рабочей поездке будут жить на вилле за 39 млн долларов


На вилле есть все, что требуется для полноценного отдыха. Это и бассейн, и тренажерный зал, и винный погреб с высококачественными винами. Обсуждая эту новость в Сети, британцы заявили, что Меган и Гарри вряд ли захотят возвращаться с такого райского местечка в серый и дождливый Лондон.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
В мире
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 19:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Lockheed Martin предоставит ВВС США спутники,
Глюкоза восхитила фанатов стройной фигурой в
София Ротару показала в Instagram трогательное
Светлана Лобода с младшей дочкой попала на
Звезда сериала «Счастливы вместе» Юлия Захарова
На Geekbench появились результаты смартфона
Северный широтный ход получил главного
Представлен новый шлем виртуальной реальности
Олег Газманов показал результаты работы над собой
Сергею Трофимову пришлось объяснять дочери свой
Евгений Плющенко стал партнёром Porsche в РФ и
Владимир Пресняков насмешил Instagram, показав
Меган Маркл и принц Гарри в рабочей поездке будут
Два премиальных саундбара Samsung Electronics и
Александра Черно полностью поменяла свое
Жизни нет: Астрономы не обнаружили в Омега
Российский студент в пятый раз выиграл турнир по
Земфира рассказала о своих отношениях с Ренатой
Появилась информация о новом мобильном процессоре
Валерия и Иосиф Пригожин обустраивают детскую
Ушел из жизни актер сериала «Каменская» Николай
Алла Пугачева выбрала для приемного сына обычную
Пользователи Сети сравнили Максима Матвеева с
Кроссовер Haval F7 появится на рынке осенью
Ирину Пинчук «застукали» с бывшим ухажером Елены
Ольга Васильевна отказалась от своих слов про
Юлия Ефременкова в скором времени покинет Остров
Смартфон Motorola P30 рассекретили за день до
Виктор Литвинов надел на свадьбу костюм Романа
«Из помощницы в «помещицу»: Экс-участница
Просмотреть все новости