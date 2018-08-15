Меган Маркл и принц Гарри в рабочей поездке будут жить на вилле за 39 млн долларов

Осенью принц Гарри и Меган Маркл отправляются в рабочую поездку. Впервые они будут объезжать свои владения в качестве герцога и герцогини Сассекских и посетят Австралию, Новую Зеландию, Фиджи, а также Королевство Тонга, входящие в состав Соединенного британского королевства.Во время путешествия королевская чета будет проживать на вилле под названием Villa del Mare, рыночная стоимость которой уверенно приближается к 40 миллионам долларов. Особняк расположен на живописном тихоокеанском побережье в окружении тропических лесов и возвышенностей.На вилле есть все, что требуется для полноценного отдыха. Это и бассейн, и тренажерный зал, и винный погреб с высококачественными винами. Обсуждая эту новость в Сети, британцы заявили, что Меган и Гарри вряд ли захотят возвращаться с такого райского местечка в серый и дождливый Лондон.