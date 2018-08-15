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Два премиальных саундбара Samsung Electronics и Harman Kardon появятся в России в ноябре

Стало известно, что компании Samsung Electronics и Harman Kardon собираются выпустить собственную совместную линейку саундбаров, которая будет состоять из двух премиальных устройств HW-N950 и HW-N850. Эти аудиосистемы должны выйти на рынок осенью текущего года, при этом россияне увидят их в продаже уже в ноябре.

Два премиальных саундбара Samsung Electronics и Harman Kardon появятся в России в ноябре


HW-N950 и HW-N850 является результатом совместного сотрудничества Samsung и Harman Kardon. Эти саундбары получили технологии DTS:X и Dolby Atmos, которые создадут для пользователя эффект объемного звучания. Таким образом, домашний просмотр фильмов превратится в посещение кинотеатра. За реалистичную передачу звука из фильма будут отвечать верхние и боковые динамики.

Аудиосистема HW-N950 состоит из центральной панели, в которую встроено 13 динамиков. Также имеется сабвуфер и беспроводная акустика. HW-N850 является бюджетным вариантом предыдущей модели. Модификация получила сабвуфер, центральную панель и схему расположения динамиков 5-1-2.

 
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Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 18:45
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