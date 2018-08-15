Два премиальных саундбара Samsung Electronics и Harman Kardon появятся в России в ноябре

HW-N950 и HW-N850 является результатом совместного сотрудничества Samsung и Harman Kardon. Эти саундбары получили технологии DTS:X и Dolby Atmos, которые создадут для пользователя эффект объемного звучания. Таким образом, домашний просмотр фильмов превратится в посещение кинотеатра. За реалистичную передачу звука из фильма будут отвечать верхние и боковые динамики.Аудиосистема HW-N950 состоит из центральной панели, в которую встроено 13 динамиков. Также имеется сабвуфер и беспроводная акустика. HW-N850 является бюджетным вариантом предыдущей модели. Модификация получила сабвуфер, центральную панель и схему расположения динамиков 5-1-2.