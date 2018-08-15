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Промсвязьбанк запустил «Военную ипотеку» во всех регионах присутствия

Промсвязьбанк запустил программу «Военная ипотека» во всех российских регионах своего присутствия и стал ближе к клиентам-военнослужащим. Получить кредит можно в любом ипотечном центре финансовой организации.

Программа «Военная ипотека» позволяет взять на покупку недвижимости увеличенную сумма по фиксированной ставке в 8,9% годовых. Предельный возраст для рефинансирования увеличен до 50 лет.
Промсвязьбанк запустил «Военную ипотеку» во всех регионах присутствия

«Мы рады, что можем выдать ипотечные займы большему числу военных. Оформить документы на получение кредита или рефинансирование старого долга можно в любом нашем офисе. Денежные суммы выдаются в ипотечных центрах. Как показала практика, программа «Рефинансирование» пользуется повышенным спросом, так как позволяет сэкономить за счет снижения ставки», - рассказала Марина Заботина, глава отдела разработки ипотечных продуктов.

25 июня Промсвязьбанк анонсировал запуск «Военной ипотеки». На старте льготными условиями могли воспользоваться жители Ленобласти и Санкт-Петербурга, Подмосковья и Москвы. За месяц банк обработал свыше 200 заявок, поэтому расширил программу, охватив 54 субъекта РФ.

Промсвязьбанк занимается реализацией гособоронзаказа, поэтому активно содействует военно-промышленному комплексу. Военнослужащие могут воспользоваться услугами банка на самых выгодных условиях.

 
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Экономика
Добавил: Роман Сегодня, 14:43
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