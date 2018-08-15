Промсвязьбанк запустил «Военную ипотеку» во всех регионах присутствия
Промсвязьбанк запустил программу «Военная ипотека» во всех российских регионах своего присутствия и стал ближе к клиентам-военнослужащим. Получить кредит можно в любом ипотечном центре финансовой организации.
Программа «Военная ипотека» позволяет взять на покупку недвижимости увеличенную сумма по фиксированной ставке в 8,9% годовых. Предельный возраст для рефинансирования увеличен до 50 лет.
«Мы рады, что можем выдать ипотечные займы большему числу военных. Оформить документы на получение кредита или рефинансирование старого долга можно в любом нашем офисе. Денежные суммы выдаются в ипотечных центрах. Как показала практика, программа «Рефинансирование» пользуется повышенным спросом, так как позволяет сэкономить за счет снижения ставки», - рассказала Марина Заботина, глава отдела разработки ипотечных продуктов.
25 июня Промсвязьбанк анонсировал запуск «Военной ипотеки». На старте льготными условиями могли воспользоваться жители Ленобласти и Санкт-Петербурга, Подмосковья и Москвы. За месяц банк обработал свыше 200 заявок, поэтому расширил программу, охватив 54 субъекта РФ.
Промсвязьбанк занимается реализацией гособоронзаказа, поэтому активно содействует военно-промышленному комплексу. Военнослужащие могут воспользоваться услугами банка на самых выгодных условиях.
Программа «Военная ипотека» позволяет взять на покупку недвижимости увеличенную сумма по фиксированной ставке в 8,9% годовых. Предельный возраст для рефинансирования увеличен до 50 лет.
«Мы рады, что можем выдать ипотечные займы большему числу военных. Оформить документы на получение кредита или рефинансирование старого долга можно в любом нашем офисе. Денежные суммы выдаются в ипотечных центрах. Как показала практика, программа «Рефинансирование» пользуется повышенным спросом, так как позволяет сэкономить за счет снижения ставки», - рассказала Марина Заботина, глава отдела разработки ипотечных продуктов.
25 июня Промсвязьбанк анонсировал запуск «Военной ипотеки». На старте льготными условиями могли воспользоваться жители Ленобласти и Санкт-Петербурга, Подмосковья и Москвы. За месяц банк обработал свыше 200 заявок, поэтому расширил программу, охватив 54 субъекта РФ.
Промсвязьбанк занимается реализацией гособоронзаказа, поэтому активно содействует военно-промышленному комплексу. Военнослужащие могут воспользоваться услугами банка на самых выгодных условиях.
Экономика
Добавил: Роман Сегодня, 14:43