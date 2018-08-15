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Земфира рассказала о своих отношениях с Ренатой Литвиновой

Земфира зарегистрировалась в социальной сети «ВКонтакте» и откровенно рассказала о своих отношениях с Ренатой Литвиновой. Представитель рок-исполнительницы, подтвердил, что с поклонниками действительно общалась звезда.

Земфира рассказала о своих отношениях с Ренатой Литвиновой


Земфира призналась, что считает Литвинову уникальным человеком с очень хорошим чувством юмора, а также она обладает талантом, выходящим за пределы человеческих возможностей. На вопрос пользователей Сети о романтических отношениях с Ренатой, рок-исполнительница ответила уклончиво и коротко: «Каминг-аута вы от меня не дождетесь, так как роман между нами невозможен по нескольким причинам».

Земфира рассказала о своих отношениях с Ренатой Литвиновой


Земфира рассказала, что любит Литвинову, но только как друга, поскольку отношения знаменитость строит с отцом своей дочери, которого певица очень уважает. То, что надумали себе окружающие Земфиру не беспокоит, она считает, что каждый думает то, что хочет. Но многие пользователи Сети не поверили рок-исполнительнице и остались при своем мнении.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 18:30
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