Земфира рассказала о своих отношениях с Ренатой Литвиновой

Земфира призналась, что считает Литвинову уникальным человеком с очень хорошим чувством юмора, а также она обладает талантом, выходящим за пределы человеческих возможностей. На вопрос пользователей Сети о романтических отношениях с Ренатой, рок-исполнительница ответила уклончиво и коротко: «Каминг-аута вы от меня не дождетесь, так как роман между нами невозможен по нескольким причинам».Земфира рассказала, что любит Литвинову, но только как друга, поскольку отношения знаменитость строит с отцом своей дочери, которого певица очень уважает. То, что надумали себе окружающие Земфиру не беспокоит, она считает, что каждый думает то, что хочет. Но многие пользователи Сети не поверили рок-исполнительнице и остались при своем мнении.