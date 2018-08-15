Появилась информация о новом мобильном процессоре Kirin 980

Известно, что модуль должен обзавестись восемью вычислительными ядрами, четыре из которых ARM Cortex-A77, а остальные ARM Cortex-A55. Максимальная тактовая частота будет на уровне 2,8 ГГц. Также сообщается, что новинка разрабатывается по 7-нанометровому технологическому процессу. Стоит ожидать увеличение производительности графической системы, которую наверняка дополнят технологией GPU Turbo.Kirin 980 обзаведется нейросетевым модулем. Помимо этого к нему добавят сотовый модем стандарта LTE, контроллеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0. В качестве модуля оперативной памяти с таким чипом будет работать плата LPDDR4X.