Физиономист рассказал, что Максим Галкин никогда не изменял Алле Пугачевой
Известного артиста Максима Галкина считают одной из самых загадочных личностей отечественного шоу-бизнеса, и приоткрыть тайны его характера решил популярный физиономист Евгений Жилин.
По мнению эксперта, треугольная форма лица и выразительные скулы говорят о пунктуальности Галкина и о его твердых жизненных позициях. Помимо этого специалист акцентировал внимание на преданности и моральной устойчивости артиста.
Небольшие выразительные глаза Максима, по словам физиономиста, свидетельствуют о ревнивости и способности оценивать свои недостатки.
Прямой нос пародиста подтверждает его интеллигентность, а помимо этого Галкину характерны способности договариваться с людьми.
Евгений Жилин назвал супруга Аллы Пугачевой вполне уравновешенным человеком, хотя многие могут посчитать его очень эмоциональным.
Приподнятые уголки губ Максима – это его оптимизм, тонкая верхняя губа склоняет его к частой смене любовниц. Впрочем, на последнем специалист не настаивал, так как уверен, что Максим Галкин не изменяет своей звездной супруге, о чем не раз говорил и сам юморист.
По мнению эксперта, треугольная форма лица и выразительные скулы говорят о пунктуальности Галкина и о его твердых жизненных позициях. Помимо этого специалист акцентировал внимание на преданности и моральной устойчивости артиста.
Небольшие выразительные глаза Максима, по словам физиономиста, свидетельствуют о ревнивости и способности оценивать свои недостатки.
Прямой нос пародиста подтверждает его интеллигентность, а помимо этого Галкину характерны способности договариваться с людьми.
Евгений Жилин назвал супруга Аллы Пугачевой вполне уравновешенным человеком, хотя многие могут посчитать его очень эмоциональным.
Приподнятые уголки губ Максима – это его оптимизм, тонкая верхняя губа склоняет его к частой смене любовниц. Впрочем, на последнем специалист не настаивал, так как уверен, что Максим Галкин не изменяет своей звездной супруге, о чем не раз говорил и сам юморист.