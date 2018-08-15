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Физиономист рассказал, что Максим Галкин никогда не изменял Алле Пугачевой

Известного артиста Максима Галкина считают одной из самых загадочных личностей отечественного шоу-бизнеса, и приоткрыть тайны его характера решил популярный физиономист Евгений Жилин.

По мнению эксперта, треугольная форма лица и выразительные скулы говорят о пунктуальности Галкина и о его твердых жизненных позициях. Помимо этого специалист акцентировал внимание на преданности и моральной устойчивости артиста.

Физиономист рассказал, что Максим Галкин никогда не изменял Алле Пугачевой

Небольшие выразительные глаза Максима, по словам физиономиста, свидетельствуют о ревнивости и способности оценивать свои недостатки.

Прямой нос пародиста подтверждает его интеллигентность, а помимо этого Галкину характерны способности договариваться с людьми.

Евгений Жилин назвал супруга Аллы Пугачевой вполне уравновешенным человеком, хотя многие могут посчитать его очень эмоциональным.

Физиономист рассказал, что Максим Галкин никогда не изменял Алле Пугачевой

Приподнятые уголки губ Максима – это его оптимизм, тонкая верхняя губа склоняет его к частой смене любовниц. Впрочем, на последнем специалист не настаивал, так как уверен, что Максим Галкин не изменяет своей звездной супруге, о чем не раз говорил и сам юморист.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:47
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