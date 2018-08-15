Алла Пугачева выбрала для приемного сына обычную школу

Женя – сын единственного племянника Аллы Борисовны. В начале сентября ему исполнится семь лет, и ребенок начнет учиться в школе. Чтобы ему было проще влиться в учебную среду, он каждую неделю занимается с репетитором.По словам близких, Примадонна лично выбрала для него обычное учебное заведение, без наворотов, что позволит избежать чрезмерного общественного внимания. Также для мальчика уже собрано все самое необходимое, включая школьную форму, ручки-тетрадки и красивый портфель.Женя прекрасно ладит с другими детьми из звездного семейства. Он дружит с Гарри и Лизой Галкиной, а также с Клавой Земцовой, дочкой Кристины Орбакайте.Этот ребенок с фамильными рыжими волосами был рожден в браке Влада Пугачева и Виктории Фадеевой, которые вели неправильный образ жизни и несколько лет назад развелись. Пока родители проходили лечение, Алла Борисовна забрала мальчика под свою опеку и с тех пор занимается его воспитанием.