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Алла Пугачева выбрала для приемного сына обычную школу

Алла Пугачева выбрала для приемного сына и внучатого племянника Жени обычную школу. Мальчик, который живет в подмосковном замке звездной четы, в этом году пойдет в первый класс.

Алла Пугачева выбрала для приемного сына обычную школу

Женя – сын единственного племянника Аллы Борисовны. В начале сентября ему исполнится семь лет, и ребенок начнет учиться в школе. Чтобы ему было проще влиться в учебную среду, он каждую неделю занимается с репетитором.

По словам близких, Примадонна лично выбрала для него обычное учебное заведение, без наворотов, что позволит избежать чрезмерного общественного внимания. Также для мальчика уже собрано все самое необходимое, включая школьную форму, ручки-тетрадки и красивый портфель.

Женя прекрасно ладит с другими детьми из звездного семейства. Он дружит с Гарри и Лизой Галкиной, а также с Клавой Земцовой, дочкой Кристины Орбакайте.

Этот ребенок с фамильными рыжими волосами был рожден в браке Влада Пугачева и Виктории Фадеевой, которые вели неправильный образ жизни и несколько лет назад развелись. Пока родители проходили лечение, Алла Борисовна забрала мальчика под свою опеку и с тех пор занимается его воспитанием.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 17:45
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