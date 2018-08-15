Внимание! Обнаружена ошибка

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Камикадзе царя Леонида: В битве под Фермопилами 300 спартанцев не собирались спасать Грецию от персов
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