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Эксперт: президент Турции распорядился резко увеличить ввозные пошлины на товары из США

Реджеп Эрдоган - президент Турции распорядился резко увеличить ввозные пошлины на ряд товаров из США. Ответные меры затронули легковые авто (140%), изделия из табака (60%), алкоголь (140%).

Эксперт: президент Турции распорядился резко увеличить ввозные пошлины на товары из США


Республика в начале июня повышала пошлины на 22 товара из США. Импорт авто из Соединенных Штатов увеличили тогда с 35 до 60 процентов. Политолог и публицист Леонид Крутаков разъяснил сложившуюся ситуацию «Политэксперту». По его словам конфликт между странами будет развиваться дальше. Крутаков отметил, что отношения на сегодняшний день на острие, при этом обе стороны не будут идти на примирение. Началась эпоха возрождения национальных государств, непосредственно как главная опора мирового порядка. Мировой порядок последние 30 лет обеспечивала супердержава США. Однако в последнее время данная ситуация начала меняться.

По словам политолога, кризис в Сирии и конфликт на Украине показали, что «командуют» теперь не только Соединённые Штаты. Специалист считает, что в САР для решения проблем следует создать формат подобно астанинскому. Следует также действовать, чтобы устранить кризис на Украине.

 
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Политика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:55
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