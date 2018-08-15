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Участник телепроекта «Дом-2» Роман Капаклы планирует стать моделью

После того, как Сейшельские острова покинула пара Майи Донцовой и Алексея Купина, Роман Капаклы стал одним из главных жителей заграничной площадки «Дома-2» – чаще всего теперь ему уделяют сюжетное время, так как парень интересен публике. Но сейчас парень задумался о будущем, которое ждет его впереди.

Недавно между мамой Марины Африкантовой и Романом произошел некий скандал – женщина заявила, что парень может не надеяться на квартиры в Москве, которые впоследствии отойдут именно нынешней его девушке. Но не все фолловеры, особенно со стажем, верят в то, что это сильно заботит парня – он задумался совсем о другом, о чем говорит его поведение.

Участник телепроекта «Дом-2» Роман Капаклы планирует стать моделью

Недавно Роман признался, что задумался над сменой имени, выбрав какое-то более звучное и громкое. Это может лишь означать, что Капаклы планирует развиваться дальше и становится медийной личностью. А если проследить за его поведением, то можно сделать вывод, что не просто так участник «Дома-2» постоянно налегает на правильное питание, гречку, филе, молочные продукты – он тщательно наращивает мускулы и становится настоящей моделью.

Участник телепроекта «Дом-2» Роман Капаклы планирует стать моделью

Скорее всего, именно в модельные творчество планирует отправиться житель телестройки: у молодого человека не испорчена репутация, он никогда не попадал в плохие ситуации, имеет своих фанатов и смазливую внешность. Теперь лишь остается вопрос, правда ли Роман хочет попробовать себя в новом деле, либо останется на проекте, пока не настанет срок уходить.

Участник телепроекта «Дом-2» Роман Капаклы планирует стать моделью

«Встал я значит сфоткаться, типо я весь такой Роман Делон и в этот момент мне в голову пришла гениальная мысль. А не отдаться ли мне стихии мужского модельного бизнес?», - написал Капаклы недавно в своем микроблоге.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:17
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