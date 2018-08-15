Участник телепроекта «Дом-2» Роман Капаклы планирует стать моделью

«Встал я значит сфоткаться, типо я весь такой Роман Делон и в этот момент мне в голову пришла гениальная мысль. А не отдаться ли мне стихии мужского модельного бизнес?», - написал Капаклы недавно в своем микроблоге.

Недавно между мамой Марины Африкантовой и Романом произошел некий скандал – женщина заявила, что парень может не надеяться на квартиры в Москве, которые впоследствии отойдут именно нынешней его девушке. Но не все фолловеры, особенно со стажем, верят в то, что это сильно заботит парня – он задумался совсем о другом, о чем говорит его поведение.Недавно Роман признался, что задумался над сменой имени, выбрав какое-то более звучное и громкое. Это может лишь означать, что Капаклы планирует развиваться дальше и становится медийной личностью. А если проследить за его поведением, то можно сделать вывод, что не просто так участник «Дома-2» постоянно налегает на правильное питание, гречку, филе, молочные продукты – он тщательно наращивает мускулы и становится настоящей моделью.Скорее всего, именно в модельные творчество планирует отправиться житель телестройки: у молодого человека не испорчена репутация, он никогда не попадал в плохие ситуации, имеет своих фанатов и смазливую внешность. Теперь лишь остается вопрос, правда ли Роман хочет попробовать себя в новом деле, либо останется на проекте, пока не настанет срок уходить.