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Пользователи Сети сравнили Максима Матвеева с Брэдом Питтом в молодости

По мнению пользователей Сети, супруг Елизаветы Боярской, Максим Матвеев, похож на бывшего супруга Анджелины Джоли, Брэда Питта в молодости.

Пользователи Сети сравнили Максима Матвеева с Брэдом Питтом в молодости

Многие пользователи часто сравнивают эти звездные пары. Например, Брэд Питт не так давно развелся с секс-символом Голливуда Анджелиной Джоли. Семейные неурядицы переживали и Матвеев с Боярской. Елизавета не раз появлялась на публике без обручального кольца. Максим и дочь Михаила Боярского воспитывают сына Андрея, который появился на свет в апреле 2012 года. Сами актеры слухи о разладе в их семье никак не комментировали. Но сейчас у Матвеева и Боярской все наладилось в отношениях, в отличии от самой известной пары Голливуда. Знаменитости снова появляются на всех светских мероприятиях вместе, держась за руку, при этом супруг Елизаветы не спускает с нее влюбленного взгляда.

Пользователи Сети сравнили Максима Матвеева с Брэдом Питтом в молодости

Несколько часов назад Максим опубликовал на страннице в соцсети снимок, на котором он показался пользователям Сети похож на Брэда Питта в молодости. Этот пост за несколько часов набрал большое количество лайков.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 17:30
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