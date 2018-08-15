В России наблюдается увеличение спроса на продукцию компании Nissan

За июль этого года россияне приобрели 5 961 авто Nissan. Этот показатель говорит о положительной динамике марки в РФ на 4%. За первые 5 месяцев этого года компания Nissan продала в России 42 998 авто с положительной динамикой 5%. На отечественном рынке японская марка обладает долей в 4,3% . При этом она находится на седьмом месте среди всех производителей, которые предлагают свои авто в государстве. В РФ по итогам июля на первом месте оказался кроссовер Nissan X-Trail (1 358 единиц). На второе место поднялся паркетник Qashqai.В России в июне этого года появилась обновленная версия компакт-кросса Nissan Juke. Авто расценивается в 1 200 000 руб. В Петербурге в сентябре этого года конвейер завода Nissan начнёт выпускать для рынка РФ обновленный вседорожник версии X-Trail. В государстве через несколько месяцев начнется сборка рестайлинговой версии Nissan Qashqai.