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В России наблюдается увеличение спроса на продукцию компании Nissan

Представители АЕБ рассказали про успехи японской марки Nissan в рамках российского авторынка. В России наблюдается увеличение спроса на продукцию автокомпании Nissan.

В России наблюдается увеличение спроса на продукцию компании Nissan


За июль этого года россияне приобрели 5 961 авто Nissan. Этот показатель говорит о положительной динамике марки в РФ на 4%. За первые 5 месяцев этого года компания Nissan продала в России 42 998 авто с положительной динамикой 5%. На отечественном рынке японская марка обладает долей в 4,3% . При этом она находится на седьмом месте среди всех производителей, которые предлагают свои авто в государстве. В РФ по итогам июля на первом месте оказался кроссовер Nissan X-Trail (1 358 единиц). На второе место поднялся паркетник Qashqai.

В России в июне этого года появилась обновленная версия компакт-кросса Nissan Juke. Авто расценивается в 1 200 000 руб. В Петербурге в сентябре этого года конвейер завода Nissan начнёт выпускать для рынка РФ обновленный вседорожник версии X-Trail. В государстве через несколько месяцев начнется сборка рестайлинговой версии Nissan Qashqai.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:46
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