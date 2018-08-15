Тата и Валера Блюменкранц устроили публичные разборки в соцсети Instagram

«Несчастный Валера, сам меня заблокировал и сам придумал что ему не дают общаться с ребёнком - это бред, продал свою страницу теперь хочет новых подписчиков заманить)) стремный способ какой-то)) с ребёнком ему никто не запрещает общаться пусть разблокирует для начала», - отреагировала на слова мужа девушка.

Напомним, что все началось с загадочного поста девушки в социальной сети Instagram, в котором она написала «the end», что в переводе с английского означает конец.После чего Тата дала небольшое интервью, в котором заявила, что занимается подготовкой необходимых документов для обращения в суд. Однако, что именно стало причиной для такого решения она не сообщила.Сейчас супруги находятся в разных городах и даже странах. Молодая мама осталась с дочерью в Москве, а отец отдыхает в ночных клубах Одессы. При этом он не выходит на связь с журналистами, подчеркнув, что расскажет о разводе лишь тому изданию, который заплатит ему хороший гонорар.Кроме того, Валера решил продать свой аккаунт в соцсети Instagram, а себе завел новый. Теперь он пытается привлечь к себе внимание публики, рассказывая о том, что Тата запрещает ему видеться с Бетти.Однако тому тоже нашлось, что сказать. В частности, он написал супруге, что запросто может опубликовать скрин, на котором она просит его написать заявление, что он не претендует на ребенка.Более того, Валера заявил, что Тата договорится и он расскажет правду, после которой ей придется всю жизнь расхлебывать проблемы и гнев, обрушенный со стороны публики.