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Тата и Валера Блюменкранц устроили публичные разборки в соцсети Instagram

Далеко не все зрители телепроекта «Дом-2» поверили в то, что Тата и Валера Блюменкранц находятся на грани развода, ведь их конфликт проходит по стандартному сценарию всех экс-участников, которые после ухода за ворота стремительно теряют свою популярность и за счет публичных выяснений отношений стараются хоть как-то привлечь к себе внимание.

Напомним, что все началось с загадочного поста девушки в социальной сети Instagram, в котором она написала «the end», что в переводе с английского означает конец.

Тата и Валера Блюменкранц устроили публичные разборки в соцсети Instagram

После чего Тата дала небольшое интервью, в котором заявила, что занимается подготовкой необходимых документов для обращения в суд. Однако, что именно стало причиной для такого решения она не сообщила.

Сейчас супруги находятся в разных городах и даже странах. Молодая мама осталась с дочерью в Москве, а отец отдыхает в ночных клубах Одессы. При этом он не выходит на связь с журналистами, подчеркнув, что расскажет о разводе лишь тому изданию, который заплатит ему хороший гонорар.

Тата и Валера Блюменкранц устроили публичные разборки в соцсети Instagram

Кроме того, Валера решил продать свой аккаунт в соцсети Instagram, а себе завел новый. Теперь он пытается привлечь к себе внимание публики, рассказывая о том, что Тата запрещает ему видеться с Бетти.

«Несчастный Валера, сам меня заблокировал и сам придумал что ему не дают общаться с ребёнком - это бред, продал свою страницу теперь хочет новых подписчиков заманить)) стремный способ какой-то)) с ребёнком ему никто не запрещает общаться пусть разблокирует для начала», - отреагировала на слова мужа девушка.

Тата и Валера Блюменкранц устроили публичные разборки в соцсети Instagram

Однако тому тоже нашлось, что сказать. В частности, он написал супруге, что запросто может опубликовать скрин, на котором она просит его написать заявление, что он не претендует на ребенка.

Более того, Валера заявил, что Тата договорится и он расскажет правду, после которой ей придется всю жизнь расхлебывать проблемы и гнев, обрушенный со стороны публики.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 13:50
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