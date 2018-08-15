АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Жизни нет: Астрономы не обнаружили в Омега Центавре экзопланет
EUR 76.23 USD 66.75
Курс валют на 15.08.2018

Кроссовер Haval F7 появится на рынке осенью

В сети активно распространяются свежие фотографии нового китайского кроссовера Haval F7, который в скором времени можно будет приобрести на внутреннем рынке.

В частности, анонс о появлении обновленной версии кроссовера появился еще с апреля 2018 года, однако никаких дальнейших действий в отношении модели не происходило. Важно отметить, что новинка F7 во многом создана для более молодой аудитории пользователей. Уже через месяц на рынке Поднебесной появится в продаже модель кроссовера Haval F5, которая имеет достаточные шансы оказаться более востребованной у покупателей. Что касается более старшей версии Haval F7, то ее выходит на рынок состоится лишь к середине осени нынешнего года.

Кроссовер Haval F7 появится на рынке осенью


На рассекреченных в сети фотографиях не составит труда увидеть некоторые улучшения в салоне автомобиля. Дизайнеры постарались сделать новинку настолько привлекательной, чтобы клиенты смогли значительно проще сделать выбор в пользу Haval F7. Некоторые эксперты выявили множество общих черт с концептом HB-02, который демонстрировали публике несколько лет назад в рамках автомобильной выставки. По поводу дальнейших продаж на европейском рынке пока точных сведений представители бренда не озвучивают.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 17:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Два премиальных саундбара Samsung Electronics и
Александра Черно полностью поменяла свое
Жизни нет: Астрономы не обнаружили в Омега
Российский студент в пятый раз выиграл турнир по
Земфира рассказала о своих отношениях с Ренатой
Появилась информация о новом мобильном процессоре
Валерия и Иосиф Пригожин обустраивают детскую
Ушел из жизни актер сериала «Каменская» Николай
Алла Пугачева выбрала для приемного сына обычную
Пользователи Сети сравнили Максима Матвеева с
Кроссовер Haval F7 появится на рынке осенью
Ирину Пинчук «застукали» с бывшим ухажером Елены
Ольга Васильевна отказалась от своих слов про
Юлия Ефременкова в скором времени покинет Остров
Смартфон Motorola P30 рассекретили за день до
Виктор Литвинов надел на свадьбу костюм Романа
«Из помощницы в «помещицу»: Экс-участница
В Сеть утекли характеристики полицейского
Телезрители «Дома-2» уверены, что Алиана Гобозова
Стали известны характеристики чипа Huawei Kirin
Тамара Глоба рассказала о скандалах с Гузеевой и
Xiaomi Pocophone F1 составил конкуренцию Galaxy
Эксперты назвали расценки на все новые iPhone
Авто и очки Apple помогут компании подорожать до
Шестилетняя дочь Кристины Орбакайте спела с мамой
Эксперты назвали смартфон с лучшим дисплеем
Пользователи Сети обсуждают фото Стефании
Эксперт: президент Турции распорядился резко
Звезда «Дома-2» Елизавета Шароха рассталась с
Физиономист рассказал, что Максим Галкин никогда
Просмотреть все новости