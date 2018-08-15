Кроссовер Haval F7 появится на рынке осенью

В частности, анонс о появлении обновленной версии кроссовера появился еще с апреля 2018 года, однако никаких дальнейших действий в отношении модели не происходило. Важно отметить, что новинка F7 во многом создана для более молодой аудитории пользователей. Уже через месяц на рынке Поднебесной появится в продаже модель кроссовера Haval F5, которая имеет достаточные шансы оказаться более востребованной у покупателей. Что касается более старшей версии Haval F7, то ее выходит на рынок состоится лишь к середине осени нынешнего года.На рассекреченных в сети фотографиях не составит труда увидеть некоторые улучшения в салоне автомобиля. Дизайнеры постарались сделать новинку настолько привлекательной, чтобы клиенты смогли значительно проще сделать выбор в пользу Haval F7. Некоторые эксперты выявили множество общих черт с концептом HB-02, который демонстрировали публике несколько лет назад в рамках автомобильной выставки. По поводу дальнейших продаж на европейском рынке пока точных сведений представители бренда не озвучивают.