В Сеть утекли характеристики полицейского внедорожника Ford Explorer

К настоящему времени окончательно известно, что здесь разработчики предложат несколько модификаций двигателей. Самый простой вариант подразумевает бензиновый мотор объемом 3 литра. В самом улучшенном варианте комплектации Ford Explorer порадует 3,3-литровым безниновым агрегатом и наличием 10-ступенчатой автоматической трансмиссии. Кроме того, исходя из показанного тизера можно увидеть, что на крыше разместится стильный проблесковый маячок. Из основных опций здесь можно выделить использование системы мониторинга слепых зон, а также улучшенную тормозную систему.После рассекречивания всех параметров также стала доступна информация об используемой базе - CD6. Не исключено, что данная модификация в дальнейшем будет распространена и на европейских рынках, однако изначально в компании планируют ею оснастить лишь американские города. Ориентировочная стоимость Ford Explorer 2019 пока неизвестна, тогда как эксперты не берутся даже предполагать прайс на улучшенный американский внедорожник.