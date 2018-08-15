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В Сеть утекли характеристики полицейского внедорожника Ford Explorer

Сегодня в сети опубликовали «слитые» технические данные нового полицейского внедорожника Ford Explorer. Официальная премьера американского автомобиля состоится уже в 2019 году.

К настоящему времени окончательно известно, что здесь разработчики предложат несколько модификаций двигателей. Самый простой вариант подразумевает бензиновый мотор объемом 3 литра. В самом улучшенном варианте комплектации Ford Explorer порадует 3,3-литровым безниновым агрегатом и наличием 10-ступенчатой автоматической трансмиссии. Кроме того, исходя из показанного тизера можно увидеть, что на крыше разместится стильный проблесковый маячок. Из основных опций здесь можно выделить использование системы мониторинга слепых зон, а также улучшенную тормозную систему.

В Сеть утекли характеристики полицейского внедорожника Ford Explorer


После рассекречивания всех параметров также стала доступна информация об используемой базе - CD6. Не исключено, что данная модификация в дальнейшем будет распространена и на европейских рынках, однако изначально в компании планируют ею оснастить лишь американские города. Ориентировочная стоимость Ford Explorer 2019 пока неизвестна, тогда как эксперты не берутся даже предполагать прайс на улучшенный американский внедорожник.

 
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Добавил: Иванов Максим Сегодня, 16:45
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