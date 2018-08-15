На телепроекте «Дом-2» состоялась свадьба Татьяны Мусульбес и Виктора Литвинова

Официальная регистрация брака прошла в одном из московских ЗАГСов 8 августа, куда были приглашены только самые близкие друзья и родные, а праздничный банкет прошел несколькими днями раньше, где присутствовали коллеги, многочисленные родственники и знакомые жениха и невесты.Таня и Витя сначала позвали всех своих гостей на выездную регистрацию, а после устроили настоящее веселье в очень живописном месте Подмосковья.В качестве музыкального сопровождения были созваны некоторые исполнители, среди которых внимательные пользователи заметили Доминика Джокера.Из ведущих телестройки на свадьбе присутствовал Андрей Черкасов вместе со своей возлюбленной Кристиной Ослиной.Стоит отметить, что в числе приглашенных присутствовали не только действующие, но экс-участники реалити-шоу. Так, судя по опубликованным в Сети кадрам, на празднике были замечены Елизавета Триандафилиди и Алексей Чайчиц, Давид Анташвили и Виктория Борисевич, Ольга Жарикова и Александр Гобозов, а также Тата Блюменкранц.Ради того, чтобы поздравить влюбленных с их самым главным событием в жизни, с Сейшельских островов прилетела Ирина Пинчук, Роман Капаклы и Марина Африкантова.Надо сказать, на страницах гостей в социальных сетях уже выложено огромное количество фотографий и видеороликов со свадьбы Литвинова и Мусульбес, несмотря на то, что в эфире празднество еще показано не было.Тем не менее, уже известно, что букет невесты поймала Ирина Пинчук, а подвязка досталась Иосифу Оганесяну, который буквально вырвал ее из рук Романа Капаклы.