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На телепроекте «Дом-2» состоялась свадьба Татьяны Мусульбес и Виктора Литвинова

Несколько дней назад на телепроекте «Дом-2» состоялась свадьба Татьяны Мусульбес и Виктора Литвинова, которые в этом году стали победителями конкурса «Свадьба на миллион» и получили денежное вознаграждение в размере миллиона рублей.

Официальная регистрация брака прошла в одном из московских ЗАГСов 8 августа, куда были приглашены только самые близкие друзья и родные, а праздничный банкет прошел несколькими днями раньше, где присутствовали коллеги, многочисленные родственники и знакомые жениха и невесты.

На телепроекте «Дом-2» состоялась свадьба Татьяны Мусульбес и Виктора Литвинова

Таня и Витя сначала позвали всех своих гостей на выездную регистрацию, а после устроили настоящее веселье в очень живописном месте Подмосковья.

В качестве музыкального сопровождения были созваны некоторые исполнители, среди которых внимательные пользователи заметили Доминика Джокера.

На телепроекте «Дом-2» состоялась свадьба Татьяны Мусульбес и Виктора Литвинова

Из ведущих телестройки на свадьбе присутствовал Андрей Черкасов вместе со своей возлюбленной Кристиной Ослиной.

Стоит отметить, что в числе приглашенных присутствовали не только действующие, но экс-участники реалити-шоу. Так, судя по опубликованным в Сети кадрам, на празднике были замечены Елизавета Триандафилиди и Алексей Чайчиц, Давид Анташвили и Виктория Борисевич, Ольга Жарикова и Александр Гобозов, а также Тата Блюменкранц.

На телепроекте «Дом-2» состоялась свадьба Татьяны Мусульбес и Виктора Литвинова

Ради того, чтобы поздравить влюбленных с их самым главным событием в жизни, с Сейшельских островов прилетела Ирина Пинчук, Роман Капаклы и Марина Африкантова.

Надо сказать, на страницах гостей в социальных сетях уже выложено огромное количество фотографий и видеороликов со свадьбы Литвинова и Мусульбес, несмотря на то, что в эфире празднество еще показано не было.

Тем не менее, уже известно, что букет невесты поймала Ирина Пинчук, а подвязка досталась Иосифу Оганесяну, который буквально вырвал ее из рук Романа Капаклы.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 13:36
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