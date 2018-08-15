Xiaomi Pocophone F1 составил конкуренцию Galaxy S9+

Смартфон в одноядерном тесте получил 2 467 баллов, а во многоядерном тесте – 9 081 балл. Устройство работает на основе процессора Snapdragon 845. В чипсете установлена оперативная память на 6 ГБ. Xiaomi Pocophone F1 благодаря своим характеристикам обошел версии OnePlus 6, Xiaomi Mi 8, Samsung Galaxy S9 Plus. Новый современный смартфон получил 5,99-дюймовый дисплей, разрешение которого составило 1080х2248 пикселей. Новая модель сзади будет располагаться двойная основная камера. Говоря про автономность, стоит отметить, что аккумуляторная батарея генерирует 4000 мАч.Новинку анонсируют 22 августа на территории Индии. Предполагаемая цена девайса должна составить 430 евро.