Роман Гриценко рассчитывает разбогатеть и бросить Ольгу Бузову
Участник реалити-шоу «Дом-2» Роман Гриценко известен своей симпатией к ведущей телестройки Ольге Бузовой, а недавно он получил согласие от звезды пойти в кино.
Но вероятно, Гриценко было недостаточно благосклонность Бузовой и он наряду с этим, бросился обнимать Ирину Пинчук.
Ведущий шоу Андрей Черкасов спросил у Романа, зачем он обнимается с Пинчук, если собирается на свидание с Бузовой, на что парень ответил, что больше не будет депрессировать и страдать из-за переменчивой Ольги.
Более того, Гриценко проболтался на Лобном, что планирует разбогатеть и прославиться, после чего бросит страдать по Ольге Бузовой.
Зрители удивляются, на что рассчитывает парень после подобных заявлений.
Но вероятно, Гриценко было недостаточно благосклонность Бузовой и он наряду с этим, бросился обнимать Ирину Пинчук.
Ведущий шоу Андрей Черкасов спросил у Романа, зачем он обнимается с Пинчук, если собирается на свидание с Бузовой, на что парень ответил, что больше не будет депрессировать и страдать из-за переменчивой Ольги.
Более того, Гриценко проболтался на Лобном, что планирует разбогатеть и прославиться, после чего бросит страдать по Ольге Бузовой.
Зрители удивляются, на что рассчитывает парень после подобных заявлений.