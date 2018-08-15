Роман Гриценко рассчитывает разбогатеть и бросить Ольгу Бузову

Но вероятно, Гриценко было недостаточно благосклонность Бузовой и он наряду с этим, бросился обнимать Ирину Пинчук.Ведущий шоу Андрей Черкасов спросил у Романа, зачем он обнимается с Пинчук, если собирается на свидание с Бузовой, на что парень ответил, что больше не будет депрессировать и страдать из-за переменчивой Ольги.Более того, Гриценко проболтался на Лобном, что планирует разбогатеть и прославиться, после чего бросит страдать по Ольге Бузовой.Зрители удивляются, на что рассчитывает парень после подобных заявлений.